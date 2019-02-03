凌晨聽到慘叫聲！爸驚見7狗圍咬橘貓　衝下樓救卻只剩微弱喵聲

▲大橘雖然親人，卻不願意給人摸。（圖／「橘貓小乖的慵懶日記」提供）

寵物小組／綜合報導

「流浪貓狗在外面的生活實在很辛苦。」高雄網友廖奕安一家人長期餵養樓下的流浪貓「大橘」，而喵喵也陪伴他們度過痛失愛貓的那段日子。不料，大橘日前竟遭到7條野狗追咬，廖奕安的父親衝下樓搶救卻已來不及，令人相當難過。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

廖奕安說，事發當時是凌晨3點，他正在熟睡，爸媽則是聽到樓下有狗的吼叫聲和貓叫聲被吵醒。廖爸爸驚醒後，發現情況不對，馬上跑到陽台查看，發現7隻野狗圍著大橘在咬，趕緊掄起棍子衝下去把狗趕走，但大橘的氣管已被咬斷，「我爸說，大橘看到他來，喵個一兩聲，喘個幾下就沒呼吸了。」

廖奕安起床得知消息後，難過得不敢相信。但他說，其實最難過的應該是爸爸，因為爸爸為大橘付出很多，不僅每天晚上6點都會去餵食，還在地下室幫大橘搭了一個窩，「我是晚上8點半倒完垃圾的時候，順便幫大橘添加一些飼料，然後跟大橘講講話。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

廖奕安表示，大橘大概4、5歲，是他們家在樓下餵養4年的流浪貓，牠平時會固定到一樓別人家的倉庫睡覺，晚上則在公寓大門等他們餵飼料，「大橘蠻親人的，可是卻不太讓人家摸，所以抓不到牠。」去年10月中，廖家高齡14歲的橘貓「小乖」過世，每天晚上倒垃圾、餵大橘的時光就成了廖奕安的療傷時間，「大橘的喵喵聲，真的療癒了我當時失去小乖的傷痛，也療癒了我們家。」

事後，廖媽媽在大橘身邊放了一些銀紙，將牠送去火化。廖奕安雖然難過，仍是祝福大橘一路好走，「謝謝你出現在我們的生命中，彼此有緣才會在今生相遇，雖然你的生命短短4~5年，也相信你下次投胎，我們也會再相遇的，你也不會再流浪了。」

▲大橘和朋友小灰。（圖／「橘貓小乖的慵懶日記」提供）

事實上，大橘的故事便是許多流浪動物的縮影。廖奕安說，大橘本來還有一隻名叫「小灰」的朋友，「半年前不知道為什麼，小灰的右邊眼球快要掉出來，猜測應該是被別隻闖進地盤的貓打架造成的。」廖家人打算誘捕小灰去看醫生，不料牠卻因害怕跑走，後來就再也沒出現過。

這樣的悲歌也不僅發生在貓咪身上，許多弱勢的流浪狗一樣會遭受到同類攻擊，也有很多時候是面臨人類惡意的對待。舉例來說，曾經有小黑狗被棄養後，遭到原生流浪狗群的排擠，被咬得全身都是大大小小的傷，甚至被逼到只能睡在馬路中間，令人十分不捨。

除了流浪貓狗彼此之間的衝突，過去也有很多案例是放養的犬隻咬傷幼童或老人，甚至是狗狗被機車的引擎聲嚇到而追車導致車禍的發生；也會有貓咪因為獵捕天性，而傷害到自然生態的可能，牠們在外覓食狩獵獵時，也可能會感染到傳染病或寄生蟲。因此，最好的辦法就是幫助流浪貓狗進行結紮絕育，此外更重要的是「領養不棄養」，以期讓這樣的悲歌越來越少。