凌晨聽到慘叫聲！爸驚見7狗圍咬橘貓　衝下樓救卻只剩微弱喵聲

▲大橘雖然親人，卻不願意給人摸。（圖／「橘貓小乖的慵懶日記」提供）
寵物小組／綜合報導
「流浪貓狗在外面的生活實在很辛苦。」高雄網友廖奕安一家人長期餵養樓下的流浪貓「大橘」，而喵喵也陪伴他們度過痛失愛貓的那段日子。不料，大橘日前竟遭到7條野狗追咬，廖奕安的父親衝下樓搶救卻已來不及，令人相當難過。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
廖奕安說，事發當時是凌晨3點，他正在熟睡，爸媽則是聽到樓下有狗的吼叫聲和貓叫聲被吵醒。廖爸爸驚醒後，發現情況不對，馬上跑到陽台查看，發現7隻野狗圍著大橘在咬，趕緊掄起棍子衝下去把狗趕走，但大橘的氣管已被咬斷，「我爸說，大橘看到他來，喵個一兩聲，喘個幾下就沒呼吸了。」
廖奕安起床得知消息後，難過得不敢相信。但他說，其實最難過的應該是爸爸，因為爸爸為大橘付出很多，不僅每天晚上6點都會去餵食，還在地下室幫大橘搭了一個窩，「我是晚上8點半倒完垃圾的時候，順便幫大橘添加一些飼料，然後跟大橘講講話。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）
廖奕安表示，大橘大概4、5歲，是他們家在樓下餵養4年的流浪貓，牠平時會固定到一樓別人家的倉庫睡覺，晚上則在公寓大門等他們餵飼料，「大橘蠻親人的，可是卻不太讓人家摸，所以抓不到牠。」去年10月中，廖家高齡14歲的橘貓「小乖」過世，每天晚上倒垃圾、餵大橘的時光就成了廖奕安的療傷時間，「大橘的喵喵聲，真的療癒了我當時失去小乖的傷痛，也療癒了我們家。」
事後，廖媽媽在大橘身邊放了一些銀紙，將牠送去火化。廖奕安雖然難過，仍是祝福大橘一路好走，「謝謝你出現在我們的生命中，彼此有緣才會在今生相遇，雖然你的生命短短4~5年，也相信你下次投胎，我們也會再相遇的，你也不會再流浪了。」
▲大橘和朋友小灰。（圖／「橘貓小乖的慵懶日記」提供）
事實上，大橘的故事便是許多流浪動物的縮影。廖奕安說，大橘本來還有一隻名叫「小灰」的朋友，「半年前不知道為什麼，小灰的右邊眼球快要掉出來，猜測應該是被別隻闖進地盤的貓打架造成的。」廖家人打算誘捕小灰去看醫生，不料牠卻因害怕跑走，後來就再也沒出現過。
這樣的悲歌也不僅發生在貓咪身上，許多弱勢的流浪狗一樣會遭受到同類攻擊，也有很多時候是面臨人類惡意的對待。舉例來說，曾經有小黑狗被棄養後，遭到原生流浪狗群的排擠，被咬得全身都是大大小小的傷，甚至被逼到只能睡在馬路中間，令人十分不捨。
除了流浪貓狗彼此之間的衝突，過去也有很多案例是放養的犬隻咬傷幼童或老人，甚至是狗狗被機車的引擎聲嚇到而追車導致車禍的發生；也會有貓咪因為獵捕天性，而傷害到自然生態的可能，牠們在外覓食狩獵獵時，也可能會感染到傳染病或寄生蟲。因此，最好的辦法就是幫助流浪貓狗進行結紮絕育，此外更重要的是「領養不棄養」，以期讓這樣的悲歌越來越少。
他叫大橘，是我們家在樓下餵養4年的浪浪，大橘大概4~5歲。但是今天清晨三點卻被7隻野狗咬死了。早上起床才被爸媽告知這件事情，真的非常難過。 半夜三點我那時候在熟睡，我爸媽聽到樓下有狗的吼叫聲還有貓叫聲，我爸被吵醒後發現情況不對，馬上衝到陽台去看，發現7隻野狗圍著我們家養的大橘浪浪在咬，馬上拿著棍子衝下去，後來7隻野狗看到我爸拿著棍子過來，馬上放下大橘就跑走了，我爸說，大橘看到他來，喵個一兩聲，喘個幾下就沒呼吸了，在我爸的面前走的，那群可惡的野狗咬斷了大橘的氣管。 後來就打電話給寵物天堂，請他們早上過來載大橘，我媽在大橘身邊放了一些銀紙，跟他講講話，希望他下輩子有緣可以投胎當我們家的貓，早上七點多寵物天堂就把大橘載走了，下禮拜一團體火化。 我早上8點才起床，我爸才跟我說這件事情，我整個………..完全不敢相信這是真的，真的很難過。昨天晚上我才餵完他哄他去吃飯，沒想到今天清晨卻被野狗咬死了。我爸說，為了不想讓我再難過，所以早上等我起床才跟我說。其實最難過的是我爸，樓下的大橘都是他在餵，也在我們這棟公寓的地下室，幫大橘搭了一個窩，最近天冷的時候就可以進去裡面睡覺。我爸都是晚上六點去餵，我是晚上8點半倒完垃圾的時候，順便幫大橘添加一些飼料，然後跟大橘講講話。 大橘蠻親人的，可是卻不太讓人家摸，所以抓不到他，因為大橘每天都會固定到一樓別人家的倉庫睡，每天晚上都在我們公寓樓下的公門等我們出來，然後邊跑邊喵跟著我們給他倒飼料。他很喜歡我們帶著他去吃飼料。去年10月中，小乖當小天使了，我就常常晚上倒完垃圾幫大橘加飼料的時候，陪大橘久一點，大橘的喵喵聲，真的療癒了我當時失去小乖的傷痛，也療癒了我們家。 大橘，真的很謝謝你出現在我們家的生命中，雖然你是樓下的浪浪，但是每天在樓下等我們放飯，每天都很乖的把飼料吃光光，也在小乖當小天使的那段期間，療癒了我的心，也讓我爸更有付出的動力，謝謝你。 這樣的離開方式，也許是命中注定，在很短暫的痛苦中走了。我媽也安慰我，大橘胖胖的，也許其實身上也有一些毛病，這樣的方式走，在我爸的面前嚥下最後一口氣，讓他保留全屍讓我們送去火化，也許這是另外一種的善終吧。 大橘，未來有緣，歡迎你投胎當我們家的貓咪，不要再流浪了，我們會好好照顧你的，好好跟著地藏王菩薩修行，小乖也在那邊，相信小乖會帶著你一起好好跟著地藏王菩薩修行的。 大橘，一路好走，謝謝你出現在我們的生命中，彼此有緣才會在今生相遇，雖然你的生命短短4~5年，也相信你下次投胎，我們也會再相遇的，你也不會再流浪了。由橘貓小乖的慵懶日記發佈於 2019年1月12日 星期六