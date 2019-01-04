松鼠「扁成一張紙」黏柏油路上　他反思：真的需要這麼多路嗎？

▲赤腹松鼠遭路殺。（圖／Jay Lin授權使用）

寵物小組／綜合報導

長期關心野生動物的Jay Lin日前在屏東縣滿州鄉看到一隻遭「路殺」的赤腹松鼠，只見松鼠屍體被車輾過，扁扁地黏在柏油路上，讓人看了相當不忍心。Jay Lin在附近草叢中挖洞將屍體掩埋，同時也反思，「我們真的需要這麼多的道路嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「當我們的道路越四通八達，慘死在道路上的野生動物也就越來越多。」Jay Lin沉痛地在臉書寫道，由於棲地被人類道路切割，野生動物每次要越過馬路到棲地的另一邊，都是一場搏命的演出，「運氣好安然越過，運氣不好命喪黃泉！」事後，Jay Lin幫松鼠把屍體從柏油路上挖起來暫放在路旁，準備挖洞掩埋，「挖好洞埋了牠時，天空下起了綿綿細雨！似乎在對牠的死亡進行哀悼！一路好走赤腹松鼠。」

▲Jay Lin挖洞將松鼠屍體埋了。（圖／Jay Lin授權使用）

根據台灣動物路死觀察網（路殺社）統計，2011年到2018年間，全台道路的動物死亡事件資料就有超過13萬筆，其中數量最多的前5物種為奧氏後相手蟹（7274隻）、黑眶蟾蜍（7044隻）、麻雀（6078隻）、家犬（4864隻）、家貓（3668隻）。此外，公開資料中也有許多是相當珍貴的保育類動物，如綠蠵龜（35筆紀錄）、領角鴞（605筆紀錄）、食蟹獴（157筆紀錄）、穿山甲（69筆紀錄）、石虎（65筆紀錄）。

▲石虎「小草」照顧近4個月才康復，野放不到1個月就遇害。（圖／高公局提供）

交通部公路總局6年前在台2線濱海公路設置野生動物專用道，盼能夠減低動物路殺事件；去年，野生動物專用道拍攝到二級保育類動物麝香貓出沒，還有食蟹獴母子排隊回家的畫面，漸漸看出成果。高公局目前也在國3苗栗通霄段設有石虎通道，國3白河、雲林段及國1台中段則有防護網，保護過境的紫斑蝶、白鷺鷥。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼苗29縣後龍路段「箱涵廊道」拍攝到白鼻心、穿山甲、石虎與鼬獾。（圖／苗栗縣政府提供）