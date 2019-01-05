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親赴金門站第一線視察非洲豬瘟！蔡總統：謝謝認真執勤的米格魯

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▲蔡總統遠赴金門視察非洲豬瘟，不忘謝謝「認真執勤的米格魯」。（圖／翻攝自IG@tsai_ingwen）

▲蔡總統肯定防疫人員外，也不忘謝謝堅守岡位的米格魯。期盼大家可以團結一條心，對抗非洲豬瘟，保護台灣豬。（圖／翻攝自IG@tsai_ingwen）

寵物小組／綜合報導

總統蔡英文4日親赴金門視察檢疫工作，站在防疫的第一線觀察，防止中國大陸的非洲豬瘟流進台灣，保護本土豬。同時也看到海關的防疫犬「米格魯」認真工作，積極東聞聞、西聞聞的樣子讓蔡英文在IG上稱讚，「謝謝認真執勤的米格魯！」

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蔡英文在IG表示，「謝謝認真執勤的米格魯，防疫大作戰，我們和金門的海關及檢疫人員一起加油！」。由於中國大陸豬瘟越趨嚴重，台灣也積極防堵疫情蔓延國內，動植物防疫檢疫局在各機場、港口設下重重防護，派出擁有靈敏鼻子的「防疫犬尖兵」，做好邊境檢疫，24小時輪班堅守岡位，保障國人的安全，維護我國農業生產環境。

▲蔡總統遠赴金門視察非洲豬瘟，不忘謝謝「認真執勤的米格魯」。（圖／翻攝自IG@tsai_ingwen）

▲希望大家可以乖乖遵守規則，讓防疫犬別這麼忙。

針對防疫，蔡英文提出三點指示，第一、呼籲國人勿報僥倖心態，一旦事情發生，對台灣的產業所產生的衝擊非常大，損失將以數千億來計算。第二、民眾要有長期抗戰的準備，因為疫情有「長期化」的趨勢。第三、疫情失控是事實，呼籲中國大陸應該資訊透明化，才能更有效地掌控疫情。

此外，蔡英文向中國大陸喊話，強調這件事是兩岸之間的大事，兩岸人員與貨品交流緊密，有必要公開疫情，「這是負責任國家應該做的事情，希望中國大陸可以積極來行動，積極跟我們合作。」

▲桃園機場檢疫犬,檢疫犬,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲各各機場都可以見到檢疫犬的身影。（圖／記者嚴云岑攝）

▲檢疫犬機場工作照。（圖／防檢局提供）

▲護國神犬守護台灣豬豬中。（圖／防檢局提供）

▲檢疫犬機場工作照。（圖／防檢局提供）

▲桃園機場的開朗男孩Cosby。（圖／防檢局提供）

農委會補充，旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自107年12月18日提高裁罰額度後至108年1月2日止，經統計全國各機場、港口(含小三通)查獲案件數，裁罰20萬元36件、3萬元63件、1萬元9件(每日更新於該局網站非洲豬瘟專區)。

防檢局再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。防檢局最後呼籲，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。

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關鍵字： 蔡英文中華民國總統非洲豬瘟中國大陸金門檢疫犬米格魯

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