男主和黃金獵犬比賽吃麵條　「結局神展開」萬人笑噴

▲阿金和主人比賽吃麵條，沒想到吃完後牠仍然不滿足。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）



寵物小組／綜合報導

還記得可愛又精明的黃金獵犬「蛋黃」嗎？前陣子牠因為看到肉條上有藥丸，立刻垮下臉拒絕吃藥，不過當牠看到一旁爸拔的下場後，嚇得趕緊一口吞下去。近日，主人和蛋黃來舉行一場比賽，誰先吃光盤中的麵條就算獲勝，沒想到意外的結局讓上萬名網友笑翻了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，男主人和蛋黃一開始都各自乖乖坐在椅子上，聽到馬麻喊了開始後，便叼起盤中的麵條，快速地往嘴裡送；只見蛋黃才花不到10秒的時間，就將自己的麵條吃光光，不過下秒牠把目光看向男主的盤子，開始跟對方搶起食物來，最後連男主的麵條都吃光後，似乎還想對主人嘴裡沒吃完的麵下手。

▲汪：你嘴巴沒吃乾淨，我來幫幫你～（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）



這段逗趣又可愛的視頻最近從微博轉發到臉書，不到一天的時間就突破10萬次的觀看次數、4千多個按讚數，數百名網友看完後都在下方紛紛留言說，「哈哈哈太好笑了吧」、「好可愛，超喜歡阿金」、「狗搶吃麵比主人快」、「黃金獵犬真的很精明耶」、「搶得好可愛餒」、「汪：主人你輸了，再來一次哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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狗狗和主人搶面吃！搶不過呀XDDD 由你好台灣網發佈於 2019年1月4日 星期五

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