阿公摸頭：要乖乖知道嗎？1歲男嬰認真聽　屁貓臭臉翻白眼

▲貓星人Cooper：是要說幾次啦！（圖／網友Huang Yu-siou 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

一張照片看出兩個孫子性情大不同！住在嘉義市的飼主Huang Yu-siou分享一張超有愛的照片，內容是阿公對著虎斑貓Cooper和1歲大孫子訓話！阿公摸著兩位乖孫的頭頂，交待牠們「要乖乖喔知道嗎？」，只見男嬰聽得非常認真，Cooper則一臉不爽，好像在嫌「啊是要說幾次啦」！

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阿公原本在跟弟弟說話，講到一半時，Cooper突然湊過來討摸摸，這下阿公乾脆兩隻一起訓話。媽媽笑說，弟弟總是往貓咪那裡爬，小屁貓不爽就會咬人，所以叫他們「要乖乖啊、不能咬人之類的」，當下看到這場景覺得超可愛的。

▲Cooper超喜歡阿公，睡午覺喜歡躺在他身上。



▲Cooper：分一點牛奶給我喝好嗎？



飼主一家都是貓奴，1歲大的兒子從小就愛吸貓，阿公也超會跟Cooper玩耍。媽媽說，「兒子跟貓也都超愛阿公，他們看到我爸來會很開心，我爸也會跟他們玩，全家人都會跟貓咪講話...包括我兒子，只是兒子還在學講話，總是對著貓咪叫狗狗！」

Cooper是飼主從路邊救回來的小貓咪，當時身體狀況非常差，換了多間動物醫院才治療好。Cooper養傷期間，飼主懷上了兒子，兩隻剛好年紀差不多，約1歲左右，因此小小鏟屎官從小就適應有貓的存在，兩位已經成了好朋友。媽媽笑說，「兒子超愛牠的，雖然Cooper要看牠心情才願意給兒子摸。」

▲兩隻寶寶一起睡稿稿。



▲在看什麼東西呢？



飼主將超逗趣的照片分享到《愛貓聯盟》，網友紛紛在底下留言，「這照片很有愛，但貓是臭臉嗎」、「感覺牠想要翻白眼了XD」、「為了罐罐忍辱負重」，媽媽也搞笑回應「Cooper可能心想：到底講完了沒」。

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▲Cooper和弟弟成為了好朋友，天天玩在一起，雖然偶爾Cooper很厭世。

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