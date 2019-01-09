被新玩具比下去！「哥控」汪妹抓手求關注：葛格理我一下...

▲歐妹：哥...看我一下好嗎...（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

全世界只有你不能不理我！米克斯「歐妹」是個超級哥控，雖然常常愛欺負葛格，但心裡其實超愛牠。這天哥哥「嘎逼」獲得了一個新玩具，只見牠一心只有娃娃，雙手抱著又親又啃，這時一旁的歐妹卻突然醋勁大發，不僅對著哥哥狂吠，甚至不時拍打嘎逼的手求得關注，卻仍不到哥哥的任何回應。

馬麻經常在臉書粉絲專頁「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」中，分享這對活寶兄妹的日常，嘎逼本身是個溫和淡定的暖男，而歐妹在家中就像個活潑小辣椒，總是喜歡捉弄葛格，不管是玩的或吃的，都喜歡故意和哥哥搶奪，完全吃人夠夠，但溫柔體貼的嘎逼也總是選擇不跟牠計較。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲歐妹（左）是個超級哥控，總喜歡黏著哥哥嘎逼（右）。

▲汪：難道連我是哥控的事也要告訴你嗎？

調皮的歐妹狗生最大樂趣之一，就是把屁股坐在哥哥頭上示好，時不時就會在家裡上演這齣搞笑劇，而馬麻也發現，歐妹所做的一切其實只是想要引起葛格的注意，全世界的狗狗裡，牠只對親愛的哥哥有興趣，只要有嘎逼在的地方就是天堂，因此牠也不容許哥哥有了新歡就忘了妹妹。

這天暖男哥哥突然抱著新買的玩具研究許久，歐妹見狀後非常不是滋味，於是在葛格身邊瘋狂唉叫，還不時地伸出手撥哥哥的手，只希望牠能放下玩具看自己一眼，沒想到嘎逼一心沉醉在與娃娃的兩人世界，根本沒注意到一旁氣噗噗的妹妹，這也讓媽媽逗趣幫牠們下了註解，「歐妹：葛格你移情別戀；嘎逼：它比妳乖多了。」

▲歐妹最喜歡用屁股欺壓哥哥，但嘎逼也不會生氣。

馬麻還透露，其實歐妹剛到家裡時，嘎逼都會因為失寵而吃醋生氣，因此家人凡事都以哥哥為優先，才讓牠慢慢接納了新來的汪妹妹，就此展開了「顯性哥控」與「隱性妹控」的兄妹生活，溫暖的嘎逼雖然總是面無表情看待歐妹的所作所為，但不管妹妹怎麼捉弄牠，牠都不會翻臉，就算真的生氣也只是偶爾露出兇臉，下一秒仍被妹妹欺壓在地，其實心裡也是把妹妹當寶貝在疼的吧！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲兄妹倆其實都很喜歡對方，只是表達的方式不一樣。

▼影片為臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供

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