喵皇爬神明頭頂...拔走「媽祖頭套」！媽看傻：要被料理了

▲這下主子要被打屁屁了...（圖／網友吳姿授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

好大的喵膽！竟敢在神明頭上動手！住在台中的黑貓「黑皮」這天趁著主人不在家，偷偷爬上家裡的神桌，不僅對著媽祖「毛手毛腳」，甚至把媽祖的頭套直接拔走，當成自己的玩具帶下桌，這時外出的馬麻剛好看到監視器畫面差點氣瘋，直呼「有貓要被料理了」！

馬麻吳姿無奈表示，由於黑皮和同胎姐妹「黑寶」2貓都是手奶貓的關係，從小就喜歡亂咬東西，平常會叼著小娃娃到處跑，而黑皮貓生最大獵物就是媽祖的頭套，有時候會趁著家人不注意時，偷偷跑上神桌偷襲媽祖，讓家裡長輩都為牠捏了好幾把冷汗，只能趕緊幫媽祖戴回配件並向牠致意賠罪。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：那不是朕的玩具嗎？

▲同胎姐妹黑皮與黑寶都喜歡咬東西。

黑皮、黑寶總是喜歡咬著娃娃來刷存在感，自從牠們知道帶玩具下樓會發零食後，只要肚子餓了，就會邊叫邊把娃娃丟地上來引起注意，想要拿牠們心愛的玩偶來換得食物。而黑皮會把媽祖頭套咬走，可能也是以為那是玩具之一，牠曾經還把頭套丟到床上，讓媽媽看了嚇壞，一看才發現連媽祖的頭盔都歪了，瞬間變成「嘻哈媽祖」。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，喵友們看了全傻眼表示，「這...」、「誇張！」、「先跪下拜拜跟媽祖說對不起，記得要帶著主子一起跪」、「建議去佛具行買一個神龕保護媽祖才不會被襲擊」、「即使是虎爺，都不太好」、「會被媽祖打屁股...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲你們是不是又在偷偷計劃什麼！

▲飼主家裡養了10隻貓咪，其中黑皮、黑寶最調皮。

▼影片為網友吳姿授權提供

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