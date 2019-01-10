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大胖橘塞睡窩瞇眼撒嬌...爸無情一掌推開　網驚：差點成命案現場！

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大胖橘遭爸一掌推開，上千網嚇歪！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

▲爸拔看到橘喵塞在睡窩裡，緊張的快步走過去，並且把牠推開。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

寵物小組／綜合報導

很多事情，都不是表面上看到的那樣.....。網路上最近瘋傳一段影片，內容是這晚爸拔看到愛喵舒服地窩在睡墊裡，突然緊張的加快腳步走過去，接著一掌無情的將胖橘貓給推開。飼主的行為引發網友熱議，不過在得知背後的原因後卻讓3千多人超驚訝！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

李姓網友日前在公開社團PO出這段視頻，並以貓咪的口吻註解，「不多買一個窩給我睡，還把我推下床。」畫面中，，一隻橘白色的喵星人在窩裡「塞好塞滿」，看到爸拔靠近還瞇起眼睛想要撒嬌，誰知道都還沒享受到摸摸服務，就被爸拔用手給推開窩裡。

大胖橘遭爸一掌推開，上千網嚇歪！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

▲原來橘貓的底下壓著另隻貓咪阿！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

大胖橘遭爸一掌推開，上千網嚇歪！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

▲橘貓被爸拔唸了幾下，後來也走進睡窩裡睡覺。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

影片中可以清楚聽到主人說，「你給我起來，這裡面還有一個呢！你就不能鑽進去睡嗎？你看你把人家壓的！」只見爸拔將橘貓剛躺的睡窩打開後，裡面居然還有一隻貓咪；後來大胖橘被爸拔唸了之後，自己也默默地走進睡窩裡和同伴一起睡覺，結束這場霸凌事件。

這段逗趣的影片分享不到一天，就湧入3千多名網友按讚，上百人看完都在底下留言說，「橘貓想把另隻貓壓扁阿」、「還以為橘貓是委屈的，看到最後我錯了！」、「夾層屋的概念」、「我終於知道為何不能養另一隻貓了」、「橘貓多重阿？還有咚一聲」、「裡面那隻太乖了吧」、「還好主人即時發現，不然就成命案現場了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪大胖橘橘貓撒嬌喵星人

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