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我很勇敢！燦笑比熊打針秒閉嘴　「憋氣忍痛」僵臉萌炸

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▲比熊打針瞬間收起笑容「憋氣忍痛」。（圖／網友龔治家授權提供）

▲汪：聽人家說這樣比較不會痛啦～（圖／網友龔治家授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

媽媽說男子漢大丈夫不能怕痛！台北這隻比熊「浩寶」是個超man的汪星人，只要遇上打針，就會使出牠的獨門忍痛秘訣，前一秒還燦笑著的浩寶，一旦感受到針筒刺進的瞬間，就會馬上閉起嘴巴憋氣忍痛，努力想要表現出勇敢的一面，看牠臉僵掉的模樣，真的超可愛的啦！

馬麻龔治家笑說，雖然浩寶從小就不怕看醫生，但多少還是會緊張，某次家人意外發現毛孩好像能聽懂醫生的話，當針筒刺進去時，那最痛的瞬間，浩寶就會收起笑容，用盡全身的力氣摒住呼吸，因為牠知道這樣會比較不痛，堅強鎮定的模樣讓網友讚嘆不已。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲比熊打針瞬間收起笑容「憋氣忍痛」。（圖／網友龔治家授權提供）

▲浩寶從小就不怕看醫生，非常勇敢。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友紛紛被萌翻表示，「超勇敢的！」、「太乖了啦」、「真的在憋著不動欸」、「打針醫生都說要深呼吸，牠這專業的！」、「按到「閉嘴」穴位」、「牠也知針扎下去～要憋氣比較不會痛～」、「我也跟著牠憋氣XD」、「憋氣忍痛法」、「閉嘴以免真氣外漏，太乖了吧好勇敢」、「都不用爸爸媽媽抱著好棒喔」、「醫生你也打快一點XD」。

媽媽透露，其實浩寶的全名叫做「李敏鎬」，而家裡另一隻狗狗是牠的老婆名叫「范冰冰」，會這樣取名是希望兩寶都是俊男美女；勇敢的浩寶不僅不怕打針，牠其實還是個超級大暖男，只要看到男人出手打女人，就會氣噗噗大叫甚至咬人，但可以容許女人打男人。

▲比熊打針瞬間收起笑容「憋氣忍痛」。（圖／網友龔治家授權提供）

▲浩寶：這兩位是我這輩子最愛的兩個女人♥

不僅如此，浩寶還是個「老婆控」，不管老婆大人做什麼都是對的，就算從牠嘴裡搶走食物也沒關係，但如果是男生和牠搶食的話，主人奉勸「千萬不要試」，否則後果自行負責！此外，若是小朋友不小心拔了浩寶的鬍鬚也沒關係，不過如果是大人的話，牠也會立馬氣炸。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲比熊打針瞬間收起笑容「憋氣忍痛」。（圖／網友龔治家授權提供）

▲浩寶是個超man的暖男，會保護女人。

▲比熊打針瞬間收起笑容「憋氣忍痛」。（圖／網友龔治家授權提供）

▲浩寶：公的就別來惹我了。

▼影片為網友龔治家授權提供

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關鍵字： 比熊犬打針看醫生憋氣

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