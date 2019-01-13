法鬥「看到課本就想睡」　奴才用心唸課文...牠秒度估

▲醒醒啊，老師還在上課！（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

原來汪星人也跟人類一樣，可以把課本當安眠藥。一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享這則影片，這天主人看到黑法鬥坐在一旁當小書僮，於是拿起課本放到汪汪面前，開始一字一句唸給毛孩聽，沒想到才讀不到兩句，汪星人立馬闔上眼睛偷偷度估，網友看了全笑噴，彷彿看到學生時代的自己。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

徐姓網友PO出影片後逗趣註解表示，「咦～為什麼看到課本就想睡...」主人看著毛孩無聊呆坐在身邊，決定要替牠找點樂子，因此拿起課本用筆指著課文，逐字讀給牠聽，汪汪雖然一臉認真地伸長脖子觀看，但眼睛卻不自覺地漸漸閉上，讓奴才超無奈，如此用心講解卻被當成晚安曲。

影片上傳至臉書後，網友心有戚戚焉地表示，「我也是這樣...」、「安眠特效藥」、「床邊晚安故事」、「本能反應」、「課本跟老師都有一種魔力」、「那些年我們上的課」、「看看這10秒打呼的功力哈哈哈」、「牠最後是不是有發出像打呼的聲音XD」、「我家屁孩也是耶，不睡，課本拿給他看，立馬肚菇」、「怎麼那麼可愛」、「他是不是沒有喝孟婆湯」、「經動物實驗證明，課本真的有助眠的功效」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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