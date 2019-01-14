洗澡花2小時！　媽一看...小三柴戴羊角毛巾「泡溫泉」

▲果然親生的就是不一樣。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

世上最讓人恨不下去的小三非毛孩莫屬！台北阿柴「Q寶」自從來到家裡後，地位節節攀升，不論是阿嬤或爸爸都是牠的超級奴才，而近期馬麻發現，每當爸爸幫忙柴寶洗澡總要花上至少2小時，疑惑走進浴室一看，才發現原來把拔竟然讓寶貝「泡溫泉」，甚至戴上羊角毛巾，一臉大爺的模樣讓人超無言。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻王念念傻眼表示，平常爸爸自己洗澡都洗不到20分鐘，但每次只要爸爸幫忙Q寶洗香香，就得花上2個多小時，一問之下才知道，原來把拔不是只有單純地幫忙洗澡，有時候甚至會特地準備臉盆和熱水提供孩子泡溫泉，完全寵到不行。此外，就連毛孩因下雨天無法外出上廁所，爸爸也會抓著Q寶「吹口哨」給牠聽，要牠趕快尿尿，根本就是已經當作小朋友看待。

▲地表最強小三無誤！

▲柴：別跟偶搶老爸啦哼！他最愛的是偶！

無奈的媽媽在家裡的地位已不復以往，Q寶只有在做錯事被爸爸罵時，才會不得已來找媽咪討拍，更誇張的是爸爸每天睡覺都得抱著Q寶才睡得著，就連醒著也要互相取暖看電視，不僅如此，每當爸爸出差時，打視訊電話回來也只是為了看看可愛的毛孩寶貝，正宮卻完全只被晾在一旁當奴才用。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲連離別時也要上演十八相送。

▲汪：趕快接！我最愛的老爸要跟我視訊惹！

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