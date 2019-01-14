ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

洗澡花2小時！　媽一看...小三柴戴羊角毛巾「泡溫泉」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴犬洗澡洗2小時，原來是爸爸偷給牠泡溫泉。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供）

▲果然親生的就是不一樣。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

世上最讓人恨不下去的小三非毛孩莫屬！台北阿柴「Q寶」自從來到家裡後，地位節節攀升，不論是阿嬤或爸爸都是牠的超級奴才，而近期馬麻發現，每當爸爸幫忙柴寶洗澡總要花上至少2小時，疑惑走進浴室一看，才發現原來把拔竟然讓寶貝「泡溫泉」，甚至戴上羊角毛巾，一臉大爺的模樣讓人超無言。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻王念念傻眼表示，平常爸爸自己洗澡都洗不到20分鐘，但每次只要爸爸幫忙Q寶洗香香，就得花上2個多小時，一問之下才知道，原來把拔不是只有單純地幫忙洗澡，有時候甚至會特地準備臉盆和熱水提供孩子泡溫泉，完全寵到不行。此外，就連毛孩因下雨天無法外出上廁所，爸爸也會抓著Q寶「吹口哨」給牠聽，要牠趕快尿尿，根本就是已經當作小朋友看待。

▲柴犬洗澡洗2小時，原來是爸爸偷給牠泡溫泉。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供）

▲地表最強小三無誤！

▲柴犬洗澡洗2小時，原來是爸爸偷給牠泡溫泉。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供）

▲柴：別跟偶搶老爸啦哼！他最愛的是偶！

無奈的媽媽在家裡的地位已不復以往，Q寶只有在做錯事被爸爸罵時，才會不得已來找媽咪討拍，更誇張的是爸爸每天睡覺都得抱著Q寶才睡得著，就連醒著也要互相取暖看電視，不僅如此，每當爸爸出差時，打視訊電話回來也只是為了看看可愛的毛孩寶貝，正宮卻完全只被晾在一旁當奴才用。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬洗澡洗2小時，原來是爸爸偷給牠泡溫泉。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供）

▲連離別時也要上演十八相送。

▲柴犬洗澡洗2小時，原來是爸爸偷給牠泡溫泉。（圖／臉書粉專「療癒系Shiba-Q寶」授權提供）

▲汪：趕快接！我最愛的老爸要跟我視訊惹！

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬洗澡臉盆

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

毛孩突然變身「進擊的巨汪」　主人爬超高只為了餵狗食XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老公抱陌生巨嬰哄入睡！　妻傻問「誰家的？」看到臉秒..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

萌妹睡到一半幫「比自己大隻」汪汪蓋被　溫馨畫面網友..

浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡..

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

柴犬「雪中解放」大跳踢踏舞　左右踩好著急：便秘了啦

黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來..

影／想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭...網驚呆：根..

嗆養狗就煮來吃！　媽半年後「親餵金孫吃飯」寵上天：..

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終..

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

流浪貓咪遭車輾過還有呼吸！　徐文良抱起衝醫院.....

小三貓搶腿睡「害爸打錯檔」　夾縫中刷存在：本宮要坐..

馬麻你誤會了　我在幫忙丟垃圾啦!

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠..

派出所收編浪浪當「最萌看守員」 開門靠自己肉掌按鈕..

法鬥腳上沾滿「深紅鮮血」　媽下一秒轉頭看差點氣瘋

聰明喵玩疊疊樂好靈巧　下秒卻因「輸不起」直接撞倒

永和「黑喉巨蜥」鬧翹家偷鑽窗戶！　跑到公寓串門子

吃完才可以下來！萌弟撕麵包偷打暗號　「神隊友」秒來..

黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！

洗澡花2小時！　媽一看...小三柴戴羊角毛巾「泡溫..

僅存的都給牠！流浪漢包剩飯「蹲地餵浪汪」　背影感動..

哈寶寶想吃糖果原地「殭屍跳」　吃不到凹屋7PUPU..

約定「下輩子疼你」　腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世

我要抓住筆！　呆萌橘貓原地「慢半拍咬咬」狂吃空氣

北台灣最大「寵物年貨大街」在新莊　超夯罐罐福袋限量..

老公帶小三遊山玩水還拍口交照　人妻「世界一片黑暗」

曼谷新景點！泰國最高「玻璃地板觀景台」從310米高..

去年被痛毆莽男今年持開山刀當街砍人　到案時說：我有..

台灣燈會主燈「巨鮪來富」安座海上　七彩燈光X水面倒..

一張表秒懂今年四大避險標的組合　讓你安心過年

蘇內閣遭譏「失敗者聯盟」　張善政：國民黨要非常戒慎..

嚴立婷尾牙穿這樣！　激短洋裝狂露「神級美腿」

艱辛時刻即救援　教部同仁讚姚立德「有求必應的土地公..

隱忍蔡正元不願黨內互打 羅智強為了這兩人跳出來回..

驚悚！海龜陳屍基隆保育區　近看龜頭不見了

寵物動物熱門新聞

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

小女孩幫「比自己大隻」汪汪蓋被

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

套圈圈命中「最大獎」　歐告開心..

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

療癒！黑衣男騎車踹狗秒「雷殘」

柴犬「雪中解放」　狂跳踢踏舞

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

起床氣柴柴搭校車　臭臉看窗外

柴柴享受按摩　嘴邊肉一擠變鬆獅

嗆要煮狗來吃！半年後媽親餵金孫

讀者迴響

熱門新聞

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

小女孩幫「比自己大隻」汪汪蓋被

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

套圈圈命中「最大獎」　歐告開心..

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

療癒！黑衣男騎車踹狗秒「雷殘」

柴犬「雪中解放」　狂跳踢踏舞

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

起床氣柴柴搭校車　臭臉看窗外

柴柴享受按摩　嘴邊肉一擠變鬆獅

嗆要煮狗來吃！半年後媽親餵金孫

妹控貓半夜顧寶寶　媽開監視器暖..

最新影片

更多

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「罐」犯

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

流浪貓咪遭車輾過還有呼吸！　徐文良抱起衝醫院...仍來不及救

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面