大眼喵歪嘴「90度折脖」變喪屍　網笑：404 not found

▲更新中，當前進度1%。（圖／網友Atuo Chen授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

伺服器中斷，請重新登入！台北刺青師Atuo Chen家中的貓咪「貝拉」突然瞪大眼睛，嘴巴歪歪的脖子還拗成90度，就像是隻需要充電的機器貓，讓爸爸看到嚇了一跳，就連網友看了也全笑翻，紛紛要主人「重新啟動」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔笑說，其實貝拉就是隻很ㄎㄧㄤ的貓咪，常常自己玩到一半就突然故障，自己充飽電了才會重新恢復運作，「只要牠一進入關機模式，不論怎麼叫都沒有用，除非拿出貓草吸引牠才會有反應。」家人第一次見到貝拉壞掉時，大家滿頭問號想說毛孩發生什麼事了，直到相處久了才發現，原來這是屬於牠自己的充電模式。

▲老闆這隻還有在保固期內嗎？

▲擁有水汪汪大眼的貝拉總是因為突然壞掉而嚇到家人。

Atuo Chen將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並表示，「系統錯誤 請稍候..............」，網友們看了全都笑翻表示，「不小心按到windows更新」、「記憶體不足」、「請重新開機」、「您的貓離線中」、「伺服器中斷」、「404 not found」、「這樣看就知道是IE瀏覽器！！」、「耳朵還會動，應該lag」、「假貓挑戰」、「壞掉了，50元收XDDDD」、「昨晚喝到天亮？」、「奴才趁機吸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：壞掉的時候就需要抱抱啦～

▼影片為網友Atuo Chen授權提供

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