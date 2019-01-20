ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

扮成褐髮美少女...豆柴面露得意笑容　網融化：超有氣質！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

豆柴扮成褐髮少女。（圖／翻攝自Instagram用戶「mamechiyo728」）

▲柴犬「豆千代」的新造型獲得不少粉絲們的讚賞。（圖／翻攝自Instagram用戶「mamechiyo728」）

寵物小組／綜合報導

沒想到柴柴居然跟賈法可以那麼搭！日本有位飼主經常替家裡的愛犬做各式各樣的裝扮，每次的成果都獲得不少粉絲們的讚賞。日前飼主在Instagram用戶「mamechiyo728」分享新的作品，可愛的豆柴戴上褐色長波浪假髮，滿臉笑容感覺很滿意，許多網友也紛紛直呼「超有氣質！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，柴柴「豆千代」頭上戴著褐色假髮，坐趴在自己的窩前，雙眼看著鏡頭；只見化身成美少女的牠，臉上露出滿意的笑容，搭配上那雙水汪汪的大眼珠，整個顏值超高！這段影片不到一周就累積將近3萬次的觀看次數，更被許多柴友們轉貼到各個寵物社團。

前陣子豆千代也有段可愛的影片引發網友熱議，內容是馬麻這天一早起床去看看愛犬睡得好不好，結果柴柴「豆千代」不僅早就起床，甚至還將頭倚靠著狗屋，露出超療癒的微U型笑容看著主人，不過因為豆千代的屋子太漂亮了，讓不少網友放錯重點詢問，「多少錢？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

柴犬「豆千代」的相關報導：

下水前「動手動腳」划空氣暖身　動感柴露U型笑容變身舞王

藏不住的好心情～豆柴見媽露微U型笑容　網歪樓：狗屋多少錢

更多精采影音：

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 柴犬豆柴假髮日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」火燒死仍緊咬　網勸「母湯..

「含淚棄養」分離焦慮汪　2小時後飼主哭領回：心很痛

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚..

汪耳朵是「肉桂捲」造型爆紅！　同胎小狗全被光速認養

幼犬塞布袋打結扔路邊！6隻只活1隻　救援者怒：根本..

警察叔叔不要開單！邊境幫主人顧車　呆萌咬「大字報」..

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

菲律賓無毛汪「激似雕像」爆紅　古老身分散發滿滿暗黑..

哈寶寶想吃糖果原地「殭屍跳」　吃不到凹屋7PUPU..

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話..

汪玩耍「誤墜結冰湖」不停悲鳴 就要滅頂之際...消..

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回矇眼神死：吸夠了沒

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

蹲點跟貓鬥智、協助麻醉結紮　親身體驗誘捕浪浪TNR..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

3貪吃阿金把媽話當耳邊風　聽「關鍵字」神同步起身探..

扮成褐髮美少女...豆柴面露得意笑容　網融化：超有..

半夜吃泡麵沒揪！「羊駝貴賓」起床大罵：阿我的份咧？..

館長娃娃音「會胖胖」講不聽　秒變臉罵大雄「狗也會中..

柴犬「致命的誘惑」！　絲襪包出蜜桃肥臀...網暴動..

張嘴吸佩佩豬睡著　黑法鬥醒來驚見鏡頭「秒露尷尬臉裝..

饅頭貓趴肩發出「老頭怪聲」！網聽完求翻譯：被附身了..

終於回國！「爸寶柴」熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭無視

排水管鑽出濕淋淋「翹家鼠」！　傻眼貓咪好奇上前聞東..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭669..

經痛別以為忍耐就好！背後惡魔現身...這種病不孕率..

馬查多爆2支神秘隊伍　開出市場最高價超過白襪1.7..

看完《與神同行》漫畫　朱智勛版本解怨脈根本「陽光男..

玫瑰控必收！ diptyque推出2019情人..

大學新生驟減2.45萬人　引爆「租屋」土石流、3萬..

注意！超萌大型生物出沒在八里　還有灌木叢迷宮

瘋電影／解碼遊戲 　富山春居圖二版

彰化養豬男「拎便當上工」轉頭1秒被撞飛亡！心酸身世..

3貪吃阿金把媽話當耳邊風　聽「關鍵字」神同步起身探..

洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

寵物動物熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

柴「絲襪的誘惑」！蜜桃肥臀見客

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

蟑螂總愛撲向你？　全因臉的「吸..

吃宵夜沒揪！羊駝貴賓起床大罵

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

有沒有這麼懶？狗吃飼料醉倒碗旁

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

瞎眼喵治好竟睜開眼　寶石異瞳美..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

讀者迴響

熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

柴「絲襪的誘惑」！蜜桃肥臀見客

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

蟑螂總愛撲向你？　全因臉的「吸..

吃宵夜沒揪！羊駝貴賓起床大罵

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

有沒有這麼懶？狗吃飼料醉倒碗旁

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

瞎眼喵治好竟睜開眼　寶石異瞳美..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

最新影片

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉吃飯

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話」：尬～

汪玩耍「誤墜結冰湖」不停悲鳴 就要滅頂之際...消防員帥氣撲救

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面