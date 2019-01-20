扮成褐髮美少女...豆柴面露得意笑容　網融化：超有氣質！

▲柴犬「豆千代」的新造型獲得不少粉絲們的讚賞。（圖／翻攝自Instagram用戶「mamechiyo728」）



寵物小組／綜合報導

沒想到柴柴居然跟賈法可以那麼搭！日本有位飼主經常替家裡的愛犬做各式各樣的裝扮，每次的成果都獲得不少粉絲們的讚賞。日前飼主在Instagram用戶「mamechiyo728」分享新的作品，可愛的豆柴戴上褐色長波浪假髮，滿臉笑容感覺很滿意，許多網友也紛紛直呼「超有氣質！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，柴柴「豆千代」頭上戴著褐色假髮，坐趴在自己的窩前，雙眼看著鏡頭；只見化身成美少女的牠，臉上露出滿意的笑容，搭配上那雙水汪汪的大眼珠，整個顏值超高！這段影片不到一周就累積將近3萬次的觀看次數，更被許多柴友們轉貼到各個寵物社團。

前陣子豆千代也有段可愛的影片引發網友熱議，內容是馬麻這天一早起床去看看愛犬睡得好不好，結果柴柴「豆千代」不僅早就起床，甚至還將頭倚靠著狗屋，露出超療癒的微U型笑容看著主人，不過因為豆千代的屋子太漂亮了，讓不少網友放錯重點詢問，「多少錢？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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在 Instagram 查看這則貼文 ヤンチャな豆柴 豆千代くんの日常です（@mamechiyo728）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 10 日 下午 2:11 張貼

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