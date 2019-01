快訊／13歲人氣博美狗Boo睡夢中去世！飼主哭泣：會一直愛你

寵物小組/綜合報導

全世界最可愛的萬人迷博美狗「Boo」19日上午過世!飼主帶著感恩與不捨的心情在臉書發布心碎消息,表示13歲的Boo長期因心臟問題,19日早上在睡夢中安詳離世,期盼Boo可以在彩虹橋的另一端,與2017年離世的好朋友狗Buddy相見,相信牠們彼此見到應該會超級興奮。

▲網紅博美狗BOO(右)與2017年離世的摯友Buddy合影。(圖/翻攝自Facebook/Boo)

主人在臉書上表示,自從開創Boo粉專以來,收到很多人的訊息,分享著許多故事,得知Boo如何讓他們的生活變得更美好,如何療癒他們!這的確是我們開創粉專的目地,Boo是我看過最快樂的狗狗!我們對牠也非常單純,不會特意要求牠會一些才藝,牠透過毛茸茸的可愛外表,就讓每個人尖叫不已,笑著牠所做的有趣事情。

主人在2006年夏天將Boo帶回家,開啟史上最美好、最溫暖的人狗情誼。後來Boo最好的摯友Buddy離世,牠傷心極了,這時心臟也開始出現一些問題。眼看兩隻最愛的寶貝相繼離世,主人認為牠們在天堂看到彼此,一定是牠們最開心的時刻!

「Boo,我們會用盡一切愛你,會一直想念著你,直到我們『再次相遇』,希望你跟Buddy在天堂好好的玩、繼續惡作劇。」同時主人也致上最高敬意,深深感謝粉絲10年來的支持與陪伴。

粉絲看完相當不捨,難過地留言,「我真的哭了,因為覺得boo也是我們的狗」、「Boo是我在facebook上關注的第一個小狗,牠是一隻最可愛的小泰迪熊。」、「相信boo在天堂會很快樂。」、「好難過的消息」、「我很高興牠們能再一起,但我很傷心」、「安息吧,小boo」、「哭了!希望你跟你的朋友在彩虹橋上面賽跑」。

博美狗Boo憑著一頭圓圓的蓬鬆的毛髮,加上討喜可愛的笑臉,成為網路社群最有人氣的狗,甚至擁有「世界上最可愛的狗」頭銜。Boo在2011年及2012年曾出版2本書,分別是《BOO全世界最可愛的狗狗--「小布」的生活》(BOO: The Life of the Worlds's Cuttest Dog),以及《BOO可愛「小布」的都市生活大冒險》,每一張可愛照片都讓牠圈了更多粉絲。

