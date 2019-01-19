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汐止穿山甲掛貨車上求救！　登山客路邊撿到平安野放

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▲林務人員發現穿山甲被廢棄漁網纏繞無法脫困。（圖／台東林管處提供，下同）

▲有民眾發現穿山甲疑似遭人盜獵。（示意圖，非當事穿山甲／台東林管處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

一張「穿山甲鑽出貨車求救」的照片，引發網友擔心與討論。經過一番了解，新北市動保處長陳淵泉表示，該隻穿山甲已被路人野放，身體沒有受到太大傷害，目前已請貨車司機到案說明。

石嘈派出所表示，登山客17日在路邊撿到穿山甲，請另名民眾協助野放。該名民眾野放完跑去派出所報案，整起事情才曝了光。動保處陳淵泉說，如果司機是非法獵捕，將以野生動物保育法41條，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上，一百萬元以下罰金。如果是撿到，涉及虐待與騷擾野生動物，將以動保法42條處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰金。

陳淵泉呼籲，請大家不要獵捕保育野生動物，請勿迷信穿山甲的鱗片功能。現今醫療發達，根本不需用到這種東西來補身體，應讓野生動物在外面自由自在生長，若有人為獵捕，我們一定依法查辦到底。

整起事件是網友在「爆廢公社」轉發照片，內容是一輛貨車行經新北市汐止區，後方帆布竟然冒出一隻穿山甲。只見可憐的穿山甲掛在半空中，揮舞著雙手像在求救一番！拍攝的網友則在臉書表示，「王X蛋，太過份了，還跑給我追」！不過記者想進步了解，當事人不願透露太多，無法得知當時真正情況。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 登山客貨車動保法汐止穿山甲虐待野生動物

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