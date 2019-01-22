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半夜看3D「九命怪貓」　下秒牠從螢幕走出…哀怨眼逼近：交出罐罐

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▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來「索罐罐」。（圖／網友黃培華授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

超真實恐怖電影！高雄市萌貓「丸娜」這天學習知名電影《七夜怪談》裡頭的貞子，慢慢地一步一步從螢幕裡走出來，模仿電影中經典的恐怖橋段，丸娜哀怨的眼神如同真的要來「索命」一般，不過看喵嬌小的身段，想討的應該是罐罐啦！

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從照片中可以看到，丸娜在舊電腦螢幕裡頭休息，接著牠慢慢的從中走出，神複製經典橋段貞子爬出電視的場景，再配上喵哀怨不好惹的表情，讓爸爸嚇到直呼，「九命怪貓來索命啦！」把拔受訪時表示，昨日剛改裝好電腦的舊螢幕，好奇的丸娜很快地跑進去熟悉環境，但家中共有3隻貓咪，小喵們都亂睡，不一定會跑進螢幕裡頭休息。

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

▲丸娜是個好奇寶寶，配合度相當高。

丸娜排行家中老二，老大是虎斑「麻糬」，最後來的則是黑貓「黑輪」，三隻喵各差一個月，平時相處地十分融洽。把拔提到，原本按照計畫養了第一隻小貓，但因幼貓還小想玩想咬人，因此再多養一隻陪老大，沒想到似乎中了「貓毒」，最後又帶回一隻黑貓，毛孩們整天在家跑來跑去，讓家裡變得更加熱鬧。

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

▲▼3隻貓咪各差一個月，相處得十分融洽。

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

爸爸自從養貓後就中了嚴重「貓毒」，不但將客廳一大部分放上小貓的東西，甚至親手製作牠們的食堂和便所，原本不專業的木工都因此提升許多！把拔也透露，未來會再製作一個跳台，並且還要融合貓砂盆，也有計畫將某間房間改成貓咪們的遊戲間。

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

▲客廳裡都是小貓的東西。

▲貓咪從電腦舊螢幕爬出來。（圖／網友黃培華授權提供）

▲小貓們有專屬「食堂」。

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丸娜「索命」照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，立刻引來不少網友看戲留言，「貞子貓」、「裡面還舒適嗎？」、「放心，用罐罐即可化解此結」、「索罐罐」、「貓夜怪談」、「DVD有出租嗎？」、「VR的效果太逼真了」、「還能給吸！毫無疑問的是4D」、「貞子養的貓，跟主人學爬電視」。

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關鍵字： 貓咪索命恐怖片電視螢幕七夜怪談貞子

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