抱整桶餅乾偷餵汪「吃到飽」　小鏟屎官只留一口給自己

▲小主人常常偷餵餅乾給狗狗吃。（圖／臉書粉專「浪浪水箍娘＆隔壁那隻醜法鬥」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

狗奴才從小做起！來自台北的小主人這天將一桶無添加嬰兒米餅抱在懷裡，原本看似妹妹自己忘情享用，沒想到仔細觀察竟發現，原來手裡的餅乾全進了米克斯「肚箍」的嘴裡，只見疼愛毛孩的小主人一口接一口狂餵，被媽媽提醒時，也只是假裝吃一口再繼續，姐妹超萌互動讓網友全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Yun-Ching Chang笑說，從她懷孕開始，肚箍就對媽媽的肚子非常好奇，有時候還會突然低吼戒備，是爸媽每天耐心地向牠介紹新成員，汪星人才漸漸接受了妹妹；寶寶出生後，因為還小不懂得控制力道的關係，常常不小心弄痛肚箍，但毛孩仍寬心包容，曾經有一陣子妹妹都會亂拔毛孩鬍子，導致肚箍有點害怕和她相處，直到爸媽教會寶寶要溫柔對待狗狗，姐妹倆才又玩在一起。

▲肚箍：我妹可愛我驕傲！

▲肚箍經常扮演起小褓姆的角色照顧妹妹。

小主人從出生的那一刻起就是「狗控」，對肚箍非常大方，從小不論是玩具、奶嘴或是嬰兒餅乾，都會拿出來和毛孩分享，有時候爸媽和寶寶要餅乾還會被拒絕，但是一旦肚箍討吃，就一定會得到「吃到飽」的高級禮遇，影片中只見妹妹自己根本吃不到兩口，其他就全往狗狗嘴裡送，完全把毛孩寵上天！

除此之外，肚箍就像是妹妹的護身符，每當小主人半夜做惡夢爬起來狂哭，無論爸媽怎麼哄都停止不了，但是這時只要讓她摸摸肚箍，妹妹的情緒就會瞬間緩和下來，接著再安心入睡，這讓爸媽覺得非常神奇，原來肚箍的存在能夠為小主人帶來安全感，彷彿只要有牠在，什麼事都不怕了呢！

▲妹妹吃飯的時候，地上絕對不會掉食物，因為有肚箍吸塵器。

媽媽將這則影片上傳至臉書粉絲專頁「浪浪水箍娘＆隔壁那隻醜法鬥」後，看過的網友全被融化表示，「妹妹好大方！」、「超可愛！你一口我一口」、「好療癒啊～」、「這畫面好暖心喔」、「從小懂得分享的孩子」、「自己吃的只拿一個，狗狗吃的就拿兩三個XD」、「這一桶應該一天就吃完了」、「肯定是慣犯！兩個都很熟練的餵跟接」、「狗狗吃得好小心都不會咬到手欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲妹妹：只要有肚箍在，就什麼都不怕了♥

▼影片為臉書粉專「浪浪水箍娘＆隔壁那隻醜法鬥」授權提供

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