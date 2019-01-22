「‎別打我妹妹！」暖男哥哥肉身阻擋　媽笑：平常牠都被欺負

▲哥哥看到妹妹被爸拔教訓，立刻衝上前護駕。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

有這種哥哥應該是全天下妹妹的夢想吧！新北市的飼主李御歆最近在臉書分享一段影片，內容是這天汪妹妹「歐妹」因為調皮搗蛋而被爸拔修理，沒想到汪哥哥「嘎逼」一看到妹妹有危險，立刻跳出來擋在爸拔面前，寵妹行為超霸氣，不過馬麻對此則笑說，「平常牠都被欺負」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，嘎逼一見到妹妹要被爸拔教訓，立刻衝到沙發上擋在妹妹前方；只見牠看到爸拔舉起手要打歐妹，就露出牙齒想要警告，甚至還會舉起前肢想要叫爸拔把手放下。飼主李御歆笑說，「葛格實在是個超級大暖男啊～～平常受盡妹妹的欺負，沒想到......你還是盡責的保護著妹妹，實在是太感人啦～～」

▲歐妹是電視兒童，哥哥陪在一旁。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲哥哥個性溫和又穩定，凡事都遷就著妹妹。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



別看影片中的歐妹一看到爸拔就嚇得躲在哥哥後面，其實平時的牠天不怕地不怕，甚至還經常欺負嘎逼。飼主李御歆表示，「這次真的是意外發現的，因為通常我在罵妹妹的時候，嘎逼只會在旁邊看，沒想到換成了爸拔居然就不一樣了，立刻跳出來護駕。」

嘎逼是隻1歲5個月大的米克斯汪，是馬麻當初在新北五股收容所領養的；而妹妹目前則6個月大，是上個月收養的浪浪。嘎逼個性溫和但歐妹很皮，根本小屁孩一個，常常欺負、挑釁哥哥；身形小小一隻，個性跟大姐頭一樣，每天以捉弄哥哥為樂。飼主李御歆說，「這兩天居然還想騎上哥哥的頭！一點氣質都沒有，我都快崩潰了。」

▲有「護妹狂魔」之稱的嘎逼。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲目前還在小屁還階段的歐妹。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



上千名網友看完嘎逼護妹的影片後，紛紛在底下留言說，「暖男哥哥啊」、「屁孩妹怎麼一副置身事外」、「自己的妹妹自己保護」、「好感人的兄妹情誼」、「萬中選一的好葛格」；最後，馬麻想藉這個機會和讀者們說，「我支持領養代替購買，這些孩子比名犬還漂亮、還乖、還聰明，有人愛的孩子都是最美的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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