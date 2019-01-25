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可卡寶寶被棄垃圾桶奇蹟生還　女神級獸醫護士加持…電暈全網

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（圖／翻攝自Facebook／Rowcliffe House Vets）

▲女神級獸醫護士，抱著兩隻狗寶寶的照片讓網友大呼被電暈。（圖／翻攝自Facebook／Rowcliffe House Vets）

寵物小組／綜合報導

到底是怎樣沒天良的人會做出這種事情？有兩隻可愛的可卡犬寶寶，竟在寒夜裡被人丟在垃圾桶，好在奇蹟發生，幸運被清潔工發現，由獸醫診所照顧，還獲得女神級護士加持，現在許多人排隊要認養牠們。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在英國坎布里亞郡，當時一家租車店一大早正在清空自家擺放的大型垃圾桶，22歲的店員回憶當時的狀況「我們的清潔工正要打包垃圾時，突然發現有兩雙眼睛盯著他看，他立刻大喊起來，我們全部都嚇到了，這不是平常會發生的事情。」

（圖／翻攝自Facebook／Rowcliffe House Vets）

▲把寄生蟲清乾淨之後，就要開始好命狗生。

清潔工原本以為那是兩隻老鼠，但看清後立刻萬幸自己打包垃圾的動作沒有太快，才會發現這兩隻可愛的可卡犬寶寶，送到獸醫診所後，醫生判斷牠們都才只有8個星期大，全身被寄生蟲覆蓋，若是沒有及時獲救，真的無法設想。

獸醫護士Tillie Foy盡心盡力照顧牠們，一張她抱著兩隻狗兒的照片立刻傳遍全網，女神級外貌吸引網友大讚「人美心也美」，上百人排隊要認養這兩隻可卡寶寶，生命的最初雖有點小波折，但總算要開始度過幸福狗生。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Rowcliffe House Vets）

▲經過細心照護，狗寶寶們現在都很健康。

關鍵字： 英國可卡犬棄養獸醫護士

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