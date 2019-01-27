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拖鞋「23→22.5」天天小半號！　媽無奈曬兇手萌照…絲毫無悔意

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▲每天回家都會發現拖鞋小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供）

▲LaLa喜歡咬鞋子，讓拖鞋天天都小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市網友Shih Peiyin每天回家後，都會發現自己的拖鞋變小，這天她在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」中貼出離奇案件的真相，原來是家中貓皇LaLa的傑作！只見地上塑膠材質的拖鞋被咬爛，讓鞋子尺寸足足小了一號，而兇手則安逸的在紙箱裡，表情絲毫沒有悔意。

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▲每天回家都會發現拖鞋小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供）

▲雖然LaLa平時調皮，但也有非常可愛的一面。

Shih Peiyin上傳照片時無奈地寫下，「每次回家，拖鞋都會再小一點...」， 從照片中可以看到，巧拼材質的拖鞋前後都被咬爛，該鞋子尺寸明顯變小，附近還有碎落的塑膠屑塊，犯人就是在紙箱裡的黑白喵LaLa。媽咪受訪時表示，LaLa非常喜歡咬拖鞋，這並非咬壞的第一雙，除了巧拼材質以外也會攻擊竹編製的，特別愛咬左腳，右腳通常完好無缺！

▲每天回家都會發現拖鞋小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供）

▲LaLa（右）和弟弟Noir Noir 一起被家人領養，感情很好。

不少網友看見貼文後，紛紛擔心貓咪會吞下塑膠物品，倘若沒排出異物極有可能要開刀治療。對此媽咪則表示，LaLa喜歡將拖鞋咬成小塊，再跟喵弟弟一起玩，不會將東西吞進肚子，而照片中破爛的拖鞋也已丟棄，目前LaLa排便狀況正常，腸胃也很好沒有異常。

▲每天回家都會發現拖鞋小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供）

▲LaLa完美呈現方形。

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LaLa目前6歲，是隻很有個性的貓咪，時常在距離貓砂盆一步的地方「就地解放」，明明會蓋貓砂卻故意不用好，讓家中常有濃烈的便便味，這也令媽咪非常地頭痛。同時喵也十分懶惰，只願意玩眼前的玩具，不過牠很喜歡陪伴在人身旁，每當媽咪在唸故事給妹妹聽時，牠都會跑到一旁湊熱鬧，雖然調皮但也有可愛的一面。

▲每天回家都會發現拖鞋小一號。（圖／網友Shih Peiyin授權提供）

▲LaLa也十分喜歡拆箱子。

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關鍵字： 貓咪拖鞋尺寸拖鞋變小破壞

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