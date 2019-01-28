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喵皇趴下面合體核心運動　「刮鬍刀式」左右蹭奴才下巴

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▲阿肥也來做核心運動囉～（影／網友黃老爹提供）

實習記者吳美依／採訪報導

虎斑貓「阿肥」這天看到奴才「黃老爹」不知道在忙些什麼，1個人撐在那兒一動也不動，好奇心驅使之下跑過去湊熱鬧，沒想到卻被冷落在一旁。於是，牠決定使出撒嬌大絕招，趴在人類和地板間的縫隙，並用毛茸茸的頭左右磨蹭爸爸下巴，看起來就像是一隻「電動刮鬍刀」，瞇眼陶醉的模樣也讓人融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼喵皇合體核心運動　趴下面「刮鬍刀式」左右蹭奴才下巴（圖／網友黃老爹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿肥看到爸爸在練核心，跑來磨蹭監督啦～（圖／網友黃老爹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

黃老爹接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，他當時正在做運動，訓練核心肌群，原本專心的意志卻猛然被打斷，「阿肥就這樣鑽到我身體下方趴好，還一直磨蹭下巴！」喵喵另類的「監督」方式讓他壓力好大，卻也被撒嬌攻勢融化，於是才決定發文分享。

▲▼喵皇合體核心運動　趴下面「刮鬍刀式」左右蹭奴才下巴（圖／網友黃老爹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌的阿肥。

這則影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友都被融化，紛紛留言，「沒錯啊，牠的核心在頭頂」、「哇嗚！喜歡下巴鬍渣渣嗎？」、「我的貓都咬我後腳跟，然後我就倒了……。」、「我願意每天做核心運動！」、「原來是刮鬍刀啊～」、「這個壓力我hen可以！」、「這感覺超癢XD」、「喵：請撐好，不然會壓到我唷～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 核心運動減肥米克斯

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頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

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