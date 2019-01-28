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123木頭人！粉橘夢幻貓歪頭定格　20秒後加速快跑「犯規勝利」

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玩123木頭人！粉橘小貓歪頭定格。（圖／飼主蔡芝霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲才5個月大的小可居然喜歡玩123木頭人。（圖／飼主芝芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

記者吳鎮良／採訪報導

只要長的可愛，做什麼事情都是對的！新北市的飼主芝芝日前在臉書分享一段逗趣的影片，內容是這天她看到愛貓「小可」在和朋友玩123木頭人，只見當小可一看到前面的人回頭，便立刻變成動也不動的「木頭喵」，聰明又可愛的模樣融化了7千多名奴才。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主芝芝24日在臉書寵物社團PO出這段視頻並註解，「誰家貓咪也會玩123木頭人的...？整個被療癒啊啊啊！」透過畫面中可以看到，當小可聽到前面的奴才喊完「123木頭人」，原本正要往前走的步伐，突然停了下來，歪著頭和轉過頭的奴才四目交接。

玩123木頭人！粉橘小貓歪頭定格。（圖／飼主蔡芝霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵：摸到了！我贏囉～（圖／飼主芝芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

玩123木頭人！粉橘小貓歪頭定格。（圖／飼主蔡芝霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小可原先是被親媽丟棄的浪貓。（圖／飼主芝芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

過了差不多20秒左右，芝芝的朋友明明已經轉過頭了，但小可居然沒有停下腳步，反而是往前加速快跑，最後靠著犯規獲得勝利。飼主表示，「影片中是我的朋友，牠在跟小可玩123木頭人，不是我本人，我只是在旁邊錄起來；之前也有跟牠玩過，只是我一個人無法錄影就是了。」

外型夢幻的小可當初被親生媽媽丟棄，幸運地讓芝芝遇見並救援，當時的牠才2、3個月大左右。飼主芝芝說，「小可是隻黏人又貼心的小貓咪，相處久了就覺得牠像人類一樣，好像真的聽得懂人話，像是影片中玩123木頭人，其實才教不到2次就會玩了，超級可愛～當時我跟朋友們都驚呆了！」

玩123木頭人！粉橘小貓歪頭定格。（圖／飼主蔡芝霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小可個性乖巧又愛撒嬌。（圖／飼主芝芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

玩123木頭人！粉橘小貓歪頭定格。（圖／飼主蔡芝霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到主人熬夜寫報告，小可跑到一旁陪伴，自己卻悄悄睡覺了。（圖／飼主芝芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多人看到小可玩123木頭人的模樣，紛紛在底下留言說，「好可愛好厲害啊！！！」、「抱緊處理～」、「後面的加速快跑…可愛翻了！」、「天啊好強，木頭人欸，我家的懶得和樹懶一樣」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「太療癒了～」看到大批網友熱情的回覆，飼主也表示，「貓咪其實也很需要人陪～希望每個人都能真心對待自己的毛小孩。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪木頭人新北市定格

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