愛你愛到吞下你！　媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞上千人：母湯

▲心虛的阿金嘴裡似乎咬著什麼東西......（圖／翻攝自抖音APP用戶「11535994」）



寵物小組／綜合報導

這...這根本是恐怖情人阿！網路上最近流傳一段抖音APP用戶「11535994」的影片，內容是這天女飼主怎麼找都找不到家中的寵物烏龜，此時忽然看到愛犬的嘴巴不大對勁，於是把牠叫過來並將嘴裡的「食物」拿出來，沒想到居然是找了許久的烏龜，這不僅讓馬麻嚇壞，也讓大批網友驚訝的說，「母湯哦～」

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黃姓網友在27日轉貼這段14秒的影片並以烏龜的口吻註解，「我剛從狗嘴裡死裡逃生。」畫面中可見，黃金獵犬一臉心虛的坐在馬麻面前，嘴裡不知道含著什麼食物都閉不起來；只見當馬麻用手去把愛犬嘴裡的食物拿出來，結果看到的居然是失蹤的小烏龜，而且平常時阿金還會跟烏龜玩，實在很難想像居然會想將烏龜吞下肚。

▲沒想到居然是自己的好朋友！（圖／翻攝自抖音APP用戶「11535994」）



▲小烏龜應該嚇壞了～（圖／翻攝自抖音APP用戶「11535994」）



這段影片很快地也被網友們轉載到寵物社團「黃金獵犬俱樂部」、「有點毛毛的」，在短時間內就引發網友熱議，許多人看完紛紛在底下留言說，「想不到憨厚的阿金也有暗黑的一面」、「把家人含在嘴裡...」、「到底有多愛小烏龜XDD」、「一開始還不讓主人碰耶」、「阿金：借你一下，要快點還我喔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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