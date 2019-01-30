阿金窩角落看動物頻道...　見媽要按暫停兇狠皺鼻：不可以！

▲阿金獨自窩在角落看著手機。（圖／翻攝自Instagram用戶「themillennialretriever」）

寵物小組／綜合報導

沒想到現在連毛孩都中了3C產品的毒！國外有名飼主這天怎麼找都找不到愛犬夏天（Summer），最後才發現原來牠一直窩在一個角落看手機。阿金一臉超專心的看著手機裡的動物影片，完全不理站在一旁的主人，而且當有人想要按下暫停拿走手機，牠還會皺鼻氣噗噗呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「themillennialretriever」17日上傳這段逗趣的影片並以狗狗的口吻註解，「別干擾我，讓我好好安靜的看影片。」畫面中可見，阿金獨自窩在廚房的角落，趴在地板上看著眼前手機裡的螢幕；只見牠發現馬麻站在一旁，快速看了一眼後又趕緊將目光放在手機上，後來感覺到主人想要拿回手機，居然還會皺鼻發脾氣，模樣彷彿在說，「不可以！」

在 Instagram 查看這則貼文 Summer（@themillennialretriever）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 21 日 下午 2:16 張貼

這段可愛又逗趣的影片日前也被寵物粉專「goldenretrievers」轉貼分享，不到一周的時間就突破50萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛在底下留言說，「哈哈哈跟我家小朋友一樣」、「太可愛了！」、「怎麼會趴在那啦」、「阿金的眼神真的很有戲」、「居然還會鬧脾氣，這孩子成精了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Summer（@themillennialretriever）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 上午 7:35 張貼

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