A字梯當貓跳台！「2萌監工」爬肩上緊盯　大哥狂笑場：喵什麼喵啦

寵物小組／綜合報導

「大哥你那邊有黏好嗎？喵～」飼主Grace Chen日前在貓咪社團上傳一則影片，內容是這天做消防工程的大哥踩著A字梯在天花板黏東西，沒想到家中雙喵菲菲（虎斑白貓）、祥祥（橘白貓）竟爬上梯子，分別佔據大哥左右，一喵搭著一肩湊熱鬧，2隻又萌又認真的小小監工員還不時喵喵叫給予指點呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲最萌雙貓監工把施工員當成貓跳台！（圖／翻攝自即新聞）



影片中可以看到，工程大哥踩在A字梯上黏東西，確認好後詢問屋主，「這樣有沒有正啊？」但一旁的Grace Chen早已笑到發不出聲，結果黏在大哥身上的2名「萌監工」不停地喵喵叫，就彷彿是在給予意見，最後讓工程大哥笑說，「喵什麼喵啦～」

▲工程大哥意外獲得雙主子寵幸的額外服務。（圖／翻攝自即新聞）



▲菲菲、祥祥經常和來店的客人玩成一片，是店裡幫忙招呼客人的好幫手呢！（圖／翻攝自即新聞）



工程大哥事後也表示，「沒想到來施工，還意外獲得雙主子寵幸的額外服務，實在是太喜歡惹XDD」飼主Grace Chen透漏，同胎的菲菲、祥祥自小不怕生，平常就容易和來店的客人玩成一片，是店裡幫忙招呼客人的好幫手呢！

影片也獲得熱烈回響，網友看完都打趣地說，「喵：那個收尾要做好，不然尾款也別想拿了」、「這個工程可能會坐一整天...捨不得走」、「突然覺得師傅好帥好MAN」、「施工品質很完善！堅持品質一級棒！」、「居然還有現場施工指導」、「這兩個工頭盯的好緊啊！都不能偷懶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影音：