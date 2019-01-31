貪吃喵手撐嘴邊肉　皺眉緊盯觀賞魚：什麼時候才能吃到ㄚ～

▲貪吃的喵星人隔著袋子摸小魚。（圖／翻攝自抖音APP用戶「147080739」）



寵物小組／綜合報導

瞧這一臉貪吃的模樣，是不是跟小朋友一樣呢？抖音APP用戶「147080739」有段逗趣的影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻虎斑喵星人這天看到主人剛買回來的觀賞魚，居然躺在一旁皺眉緊盯著，而且用前肢托著下巴的同時，嘴裡還不停碎碎唸，可愛的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

姜姓網友日前在寵物社團《有點毛毛的》轉貼這段視頻並以貓咪的口吻註解，「偶等等看麻麻什麼時候給偶吃魚......」畫面中，虎斑貓躺在觀賞魚的旁邊，用前肢輕輕撫摸著，看起來很想將眼前的「食物」吞下肚；只見牠醫會兒又用前肢托著自己的嘴邊肉，皺眉緊盯的模樣看起來相當苦惱，究竟何時才能吃到？

▲貓咪的表情看起來相當苦惱。（圖／翻攝自抖音APP用戶「147080739」）



這則影片從微博流傳到臉書，陸續也被各個寵物社團轉貼分享，目前已突破6萬多次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「撐下巴好可愛」、「跟我吃不到東西一樣XDD」、「有想過魚的感受嗎哈哈」、「居然還會托腮！」、「看那肚子感覺已經吃飽了吧哈」、「魚在冒汗了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

我什麼時候能吃到這條魚 #撐下巴好可愛 由上班滑手機 翹班吃東西發佈於 2019年1月29日 星期二

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