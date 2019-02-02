港口一排狗屍！綠島驚傳大量毒殺浪浪　在地人嘆：至少10年了

▲綠島驚傳毒殺貓狗事件。（圖／翻攝自臉書公開社團「就是愛綠島」，下同）

寵物小組／綜合報導

綠島驚傳毒殺動物事件！一名網友於31日在臉書公開社團「就是愛綠島」PO文表示，「全台灣會用毒撲殺狗而若無其事的地方，唯有綠島。今早南寮港一排狗屍。」根據網友於底下留言可得知，毒殺事件似乎已經不是第一次發生，許多家貓、家犬曾經受害，對此，綠島分駐所代理所長林顯宗也已出面表示已著手調查。

爆料網友表示，30日深夜在港口發現了三隻狗屍，隔天中午幫忙處理其中一隻時，發現另外兩隻已經消失，由於已經親眼見到三次毒殺事件，深怕日後會有更多貓狗受害，於是才決定說出來，希望能夠透過警方嚴懲兇手，並防止這樣的陳年惡習一再發生。

▲網友表示毒殺事件已經持續10年以上。

▲另有網友表示自家愛犬也是在南寮被毒殺。

除此之外，甚至陸續有不少網友表示，自家的愛犬也是在南寮周邊等地被毒死，誤食了路邊摻毒的肉後口吐白沫，也有網友氣憤道，「毒狗的人，你良心何在，這是標準的中毒死亡，真的非常可惡！這樣的行為已經持續十多年了，從未能找出下毒手的人。」

綠島分駐所代理所長林顯宗獲報後說明，目前已經派員協助，正在積極查處中，並通報動物防疫所處理，同時呼籲大眾，毒殺流浪動物者，將觸犯動物保護法第 25 條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，提醒勿以身試法。

▲綠島分駐所代理所長出面說明。