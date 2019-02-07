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聽牌跑來湊熱鬧！賭神喵手蓋麻將加持　爸笑：那局自摸了

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▲貓咪聽牌湊熱鬧，結果真的自摸。（圖／網友Steven Jeter授權提供）

▲喵：難道我是賭神也要和你說嗎？（圖／網友Steven Jeter授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

過年就是要打麻將，就連喵神也來湊熱鬧！住在中壢的飼主Steven Jeter日前PO出一張愛貓萌照，臉上帶著殺氣的英短「娜娜」這天看到大人們在打麻將，忍不住爬上把拔的腳參一咖，看到爸爸聽牌後摸著麻將幫忙加持，湊巧被拍下「賭神喵」的萌樣，沒想到該局主人真的自摸，娜娜完全就是他的幸運之神！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔表示，娜娜一直都是個黏人的孩子，無時無刻都想要找人討抱抱，當時大人們在客廳打麻將，毛孩主動爬上爸爸身上撒嬌，碰巧遇上該局要聽牌了，把拔摸牌後娜娜甚至直接把小手放在麻將上，促成了主子翻牌的可愛模樣，沒想到過沒多久後，把拔就真的自摸了！

▲貓咪聽牌湊熱鬧，結果真的自摸。（圖／網友Steven Jeter授權提供）

▲娜娜非常黏人愛撒嬌，只要呼喚牠隨時都會出現。

▲貓咪聽牌湊熱鬧，結果真的自摸。（圖／網友Steven Jeter授權提供）

▲喵：奴才別再打牌了趕快陪我玩！

「之後每一局就一直抱著牠，感覺好像真的有加持到！」自從娜娜跑到牌桌邊湊熱鬧後，爸爸一路從大輸漸漸贏回來變小輸，可能是喵星人發現自己的罐罐錢要被輸光了，才趕快上前幫把拔守財加持一下，沒想到卻真的奏效，看來過年必須幫主子加菜慶祝了呢！

飼主將照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全被萌翻回覆，「喵：我單吊，我不跟你說」、「看這臉就知道要放槍了」、「喵：各位觀眾，四張Ace！（跑錯棚）」、「那你的玉戒跟巧克力呢」、「牠一定有戴液晶體顯影眼鏡」、「過年為自己加菜，就靠這一把了」、「不，你是假的，賭神只拍背影」、「喵：我摸肉球的這個小動作，是我在最近500局牌裡加進去的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪聽牌湊熱鬧，結果真的自摸。（圖／網友Steven Jeter授權提供）

▲娜娜：把拔說好的加菜要遵守約定喔！

▲貓咪聽牌湊熱鬧，結果真的自摸。（圖／網友Steven Jeter授權提供）

▲娜娜就像家人的幸運星會帶來好運。

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關鍵字： 貓咪喵喵麻將打牌自摸賭神

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