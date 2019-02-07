看影片手痠？肥嫩手「基」架饋好饋滿　網笑：有味道

▲2019最新流行手「基」架。（圖／臉書粉專「柯基 皮皮Pippi」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

看影片沒有手機架怎麼辦？原來家中的手「基」架可以解決這個困擾！來自台中的飼主賴小哈日前PO出一張超萌照片，這天她在床上拿著手機看影片，突然手痠卻找不到手機架可以放置，於是她往旁邊一看，剛好瞥見柯基「皮皮」的小屁屁，便將手機放在汪汪的兩腿之間，沒想到竟然剛剛好！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

皮皮平常最喜歡一臉無憂無慮地趴在床上休息，而這天牠一如往常睡得香甜，剛好被看影片看到一半的馬麻看見，因為拿手機拿到手痠了，於是媽咪決定借用毛孩的翹臀來充當手「基」架，想不到尺寸大小嘟嘟好，肥嫩的屁屁正好夾住手機兩端，但也網友笑說，看照片感覺好像「有味道」。

▲皮皮平時都會像大爺一樣慵懶地趴在床上休息。

▲皮皮：鼻要出賣偶的小屁屁！

此外，網友還紛紛寫下留言笑道，「不會有味道嗎？」、「別放屁喔！」、「剛剛嗯嗯有擦屁屁嗎？」、「何處有售？」、「我好奇、它放屁手機會噴出來嗎......」、「記得戴口罩」、「手機會發熱...燙菊花嗎？！」、「可以邊聞腳腳邊追片，真好」、「太可愛了！」

馬麻無奈笑說，其實皮皮是個超無厘頭的賊汪，「牠會偷咬衛生紙，咬完會拉棉被蓋起來眼不見為淨；有時候還會咬牠爸爸的褲子鈕扣，咬完都會原封不動放回去，掩飾得好像沒動過，超賊的...」除此之外，皮皮還是個愛吃鬼，除夕當天一看到滿桌菜餚就露出飢餓臉想討食，但卻因為需要控制體重的關係，過年只有魚油沒有大餐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：這麼多肉肉！分人家吃一口啦小氣鬼！

▲這個臉是不是又做了什麼虧心事！

▼更多精采影音