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吉娃娃佔領大床爽睡　牛頭梗「默默窩小墊子」超貼心

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▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供）

▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

能夠看到毛孩間相處融洽，是每個毛家長最大的心願！住在嘉義的牛頭梗「Yuki」在家中是個親人親狗的傻大姐，這天家裡的吉娃娃老大「娃娃」不經意佔領了牠的大床爽睡，沒想到Yuki見狀後不但不爭不搶，反而是默默地窩到一旁的小墊子上，大大的身軀已經溢出小床外，但Yuki仍睡得香甜，真的非常貼心呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

在家中扮演老大角色的娃娃，只要說一沒人敢說二，雖然身形迷你，但是卻非常兇悍，就連20多公斤的大狗牠也不怕，平時親人也親狗，但是絕對不能跨越牠的地盤，因此即使牠隨心所欲地佔領了大床，其他汪汪也只能摸摸鼻子找地方睡，尤其是個性溫和傻氣的Yuki甚至還在小墊子上睡得超熟，似乎完全不覺得自己吃虧呢！

▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供）

▲娃娃：還是大的床睡起來舒服啦！

▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供）

▲兩汪對比反差的模樣讓人不禁笑噴。

馬麻Jen Juang表示，家裡目前有7隻狗狗，各自都有睡覺的地方和吃飯的碗，即使偶爾會被彼此占為己有，但汪汪們不曾因此吵架，大家總是互相尊重包容，慷慨地和兄弟姊妹分享自己的東西，唯獨不允許別人共享「媽媽」，只要看到媽咪抱誰，就會開始氣噗噗狂吵，每天都要上演爭寵戲碼。

飼主將這「尺寸錯亂」的照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，許多網友看了紛紛暖心笑回，「右邊的很惜福誒哈哈哈有墊子睡就好～」、「大的讓小的，友愛～」、「小的是小霸王霸占位子」、「捲超小好可愛哈哈哈」、「別人家的都比較好睡」、「哎呦心疼死了！把人家抱上床啦XD」、「越小隻越霸道，我家也一樣」、「狗的世界真難懂哈哈」、「左邊是黑社會老大嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供）

▲Yuki：本汪哪裡都好睡啦～

▲毛孩尺寸錯亂，大狗睡小床，小狗睡大床。（圖／網友Jen Juang授權提供）

▲家中的7隻毛孩相處融洽，唯獨愛吃媽媽的醋。

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關鍵字： 毛孩吉娃娃牛頭梗睡覺

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