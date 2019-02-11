做日光浴麥吵！　小水豚硬趴媽身上「塞乃」…慘被無情甩開

寵物小組／綜合報導

在寒冷冬天能享受溫暖的太陽是件十分享受的事，對於喜居水中的水豚君來說也不例外！日前有網友分享來自日本「琦玉兒童動物自然公園」水豚母子的互動影片，只見小水豚不斷趴在馬麻身上磨蹭「塞乃」，沒想到最後竟被無情甩開，只好學媽媽趴著曬太陽，模樣溫馨可愛。

▲在大太陽下的水豚君。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可看見，小水豚十分依賴媽媽，彷彿想趴在牠身上「討抱抱」，雖然被不耐煩地甩開，但還是堅持要跟馬麻撒嬌，直到第二次「碰釘子」後，才甘願像母親一樣乖乖躺著曬太陽。最後母子倆還靠在一起享受陽光浴，趴著趴著不一會兒就開始瞇瞇眼，舒服到快睡著的樣子相當討人喜愛。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

而「水豚君溫泉」算是日本獨有的特色文化之一，這間「琦玉兒童動物自然公園」當然也不例外，園內的水豚相當幸福，除了平時的居住空間外，還另外有屬於牠們的「溫泉專區」，喜歡居住在水中的水豚君也經常在溫泉下沖身體。看見乖巧呆萌的水豚君愜意地趴在溫泉下沖頭，也令療癒無比的「水豚君溫泉」總是人氣滿滿！

▲在動物園中的水豚君。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

更多精彩內容：