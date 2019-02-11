柯基啃磨牙棒...「低底盤」重心不穩秒摔一臉懵：我的食物呢？

▲柯基吃磨牙棒不小心綜藝摔。（圖／翻攝自Instagram@theportlandpup）

寵物小組／綜合報導

不少狗狗都有貪吃的本性，美國柯基犬Atlas也不例外，這天牠啃著心愛的磨牙棒，竟然吃到重心不穩而綜藝摔，跌倒後爬起來趕緊將食物含入口中「壓壓驚」，動作十分逗趣，也讓人不得不佩服Atlas貪吃的實力！

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飼主經常在Instagram帳號「@theportlandpup」分享家中狗狗的日常，只見柯基幼幼正在吃磨牙棒，2隻小掌輕輕搭在飼主手上，不斷啃食的模樣可見牠非常喜歡吃。不過這隻低底盤汪似乎重心不太穩，吃沒幾口就往後「綜藝摔」，驚恐的表情人不少人笑翻，更逗趣的是，Atlas一爬起來後，立刻跑到飼主身邊繼續啃著骨頭，非常地貪吃！

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在 Instagram 查看這則貼文 Atlas the Corgi（@theportlandpup）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 26 日 下午 4:42 張貼

Atlas啃磨牙棒影片於3年前上傳，近日又被瘋狂轉載，讓不少網友笑翻直呼「好可愛」。經過3年的時間，牠不再是呆萌幼犬，而是一隻帥氣的柯基，汪的「異瞳」更添加不少威嚴。同時牠也是隻愛玩的狗狗，征服過冰天雪地的環境，也能自在地在水中遨遊，上山下海都沒問題！

在 Instagram 查看這則貼文 Atlas the Corgi（@theportlandpup）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 6 日 下午 12:25 張貼

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