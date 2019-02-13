趁媽出國把妹！「好色黑狗」專躺美女胸口　被唸「下來」裝沒聽見

▲皮蛋：乾媽～妳不要再吵了！已經打擾到我們了。（圖／粉專茶葉蛋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

「你這隻色小狗，吃豆腐吃的太明顯啦！」台南市有隻8個月大米克斯「皮蛋」，生性好色的牠，總是專挑漂亮的姐姐下手，擺出一張稚嫩無辜臉，拼命向對方撒嬌求抱抱！這天牠趁著主人出國，在家亂把客人，執意黏在漂亮姐姐身上「躺躺」，誰叫牠下來就白眼看誰！

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漂亮的長髮姐姐特地到乾媽Kao Ching Han家中找皮蛋玩，結果玩著玩著，22KG重的皮蛋突然跳到姐姐身上，像小寶寶依偎在胸口，一臉幸福地準備入睡。一旁的乾媽看不下去，直呼「整天賴在人家身上！皮蛋下來！撒嬌夠了喔？下來～」。只見皮蛋眼神死，完全不想動，還故意「砰」一聲倒下去，繼續巴在胸口睡搞搞。

▲姐姐被皮蛋壓到不能動。



每次看到皮蛋把妹，乾媽Kao Ching Han就覺得好氣又好笑！她笑說，皮蛋看到門口經過女生，尤其穿「短褲短裙」的，一定會自動PASS，搖著尾巴靜靜看著她們通過，如果是男生就會大聲汪汪叫。有時候漂亮的女生只見過、餵過1～2次，皮蛋就會記得，但是男生都要花很多時間，才能順利討好皮蛋。

▲皮蛋喜歡找漂亮姐姐玩，主動撒嬌與打招呼。

皮蛋還有一位哥哥「茶葉蛋」，兩隻汪都是認養而來。乾媽Kao Ching Han和室友郁婷非常有愛心，只要工作上的業績達標，就會「發願」領養一隻小動物，希望盡自己的棉薄之力，可以幫助更多流浪動物，讓牠們得到幸福。乾媽Kao Ching Han也提到，「領養後發現台灣人好像比較不愛黑狗」，因此霸氣收養了全身黑的大狗皮蛋。

「希望跟更多愛動物的朋友一起努力！」Kao Ching Han也開心地說道，「我們只是盡棉薄之力而已，比不上很多狗園內默默付出的大家！因為本身有接觸及配戴佛牌，也認為行有餘力，可以多幫人是一個正向的習慣，我跟郁婷（閨蜜+室友）還有我們身邊的朋友，都覺得這樣很好！」。

乾媽將小色狗「皮蛋」的影片分享到寵物社團，吸引上千人按讚，網友看完紛紛留言，「好撒嬌哦～像小baby」、「眼光好～～選美女吃豆腐，又不會被揍」、「也只有狗狗貓貓可以這樣，如果是一個大叔這樣倒在胸口...」、「哈哈～明明就是甜蜜的負擔～因為有點大隻」、「我家也黏踢踢，化妝也要抱著牠」。

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▲乾媽笑說，「取錯名字了」，因為皮蛋真的太皮了。

▲本汪只要美女～不要媽媽。





▲茶葉蛋很乖，會乖乖顧家，不亂吃別人豆腐。

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