柴妹逛超商累靠麵包架　爸見「黃金雞腿」驚：想勾引誰..

▲柴妹隨興靠在貨架上休息。（圖／有點毛毛的／飼主林宏吉）

寵物小組／綜合報導

這腿很可以！柴犬「妹妹」這天跟著爸爸林宏吉到便利商店，或許是逛累了，便隨興地靠著商品架、坐在一旁。林宏吉見到愛犬伸出一條短腿的坐姿，忍不住偷拍po網並笑說，「妹子，妳這個姿勢是想勾引誰？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林宏吉在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」分享照片，畫面中可以看到，妹妹一屁股坐在麵包貨架前，慵懶地將身體歪向一邊，好讓其中一條後腿可以伸得直直的。網友們看到柴柴肥嫩的「黃金雞腿」，紛紛留言，「可以摸一下牠的美腿嗎」、「看起來是等人被勾引送罐罐來吃」、「好誘人的腿腿啊」、「已經被肉肉腿勾引了」。

▲柴妹伸長後腿。（圖／有點毛毛的／飼主林宏吉）

可愛的妹妹在爸爸的照顧下，過著公主般的生活。比方說，日前天氣寒冷，林宏吉出門上班前就幫妹妹蓋好棉被，不料一轉頭就見牠把自己包成「肉桂捲」，還一臉愜意地目送爸拔出門，彷彿在說，「奴才，慢走不送！要認真賺錢幫我買零食喔！」慵懶舒適的畫面讓準備出門上班的林宏吉哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲柴妹包成肉桂捲，目送爸爸出門上班。（圖／有點毛毛的／飼主林宏吉）

▲柴妹過著舒爽的日子。（圖／有點毛毛的／飼主林宏吉）

▲柴妹渾身散發貴妃般慵懶氣息。（圖／有點毛毛的／飼主林宏吉）