媽：有小孩不能養狗！2汪每天舔手討摸　「另類理由」笑翻網友

▲妹妹變成狗狗熱愛的風雲人物。（圖／有點毛毛的／網友郭小妡提供，下同）

寵物小組／綜合報導

以後將會是長期的小夥伴，必須先打好關係！日前一名飼主郭小妡分享一組溫馨又可愛的照片，自從女兒出生之後，家裡的2隻汪星人常常守在身邊，早晚都會找妹妹討摸吃零食，導致牠們身材逐漸往「瓦斯桶」前進，讓身為媽媽的郭小妡忍不住道出，有小孩不能養狗的另類原因，網友看了紛紛忍不住嘴角失守。

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飼主郭小妡在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片寫道，「有小孩之後真的不能養狗，因為...會被慣壞！」，畫面中，一隻黑狗與拉布拉多守護在妹妹身旁，露出和藹溫柔的笑容，享受帶著奶香的小手撫摸頭頂。郭小妡笑說，這2隻聰明汪每天都來跟孩子討摸，妹妹也很會做人，動不動就餵零食，導致牠們體重逐漸母湯，2狗1人合作無間，「以後妹妹就是大家的肉乾小天使了！」看來以後家裡的搗蛋鬼又多一名幫兇。

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▲2隻汪星人每天都來討摸要吃零食。

許多網友看完照片留言打趣的說，「真的不能養耶～汪們很快變心去愛妹妹XD」、「奴才要從小養成」、「以後妹妹不想吃的菜，牠們都幫忙處理」、「要先拉攏關係，以後要跟妹妹一起做壞事～」、「2位大人要失寵了哈哈哈哈」、「小孩和狗狗在一起的畫面最療癒」、「超暖的畫面啦！」、「狗狗們最愛妹妹了，所以才會一直想保護妹妹」。



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