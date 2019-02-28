7歲愛狗妹Emma得腦瘤　10小時湧進4.5萬萌寵照幫她加油

▲Emma雖然沒有養狗，但是經常幫鄰居照顧狗狗。（圖／翻攝自Caring birdge／Tammy Mertens）



寵物小組／綜合報導

美國威斯康辛州7歲女孩Emma最近被診斷出腦瘤，家人為了讓喜愛動物的她打起精神，向動物收容所徵求狗狗的照片，沒想到收容所才PO文10小時，就有來自世界各地4.6萬人響應，大家紛紛PO出毛孩照，幫勇敢的Emma加油打氣。

威斯康辛州動保團體Wisconsin Humane Society在臉書上發文，勇敢的7歲女孩Emma最近被診斷出腦瘤，而且無法動手術移除，因為她很喜歡動物，家人希望收集狗狗的照片，讓她在治療過程中好受一些，而照片中的Emma綁著兩條麻花辮，懷裡抱著一隻小貴賓狗，臉上露出微笑，許多網友看了義不容辭幫忙加油打氣。

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▲▼Emma很喜歡跟狗狗互動。（圖／翻攝自Caring birdge／Tammy Mertens）



來自世界各地的網友紛紛曬出自家汪星人，有隻叫做Bradley的狗狗同樣得了腫瘤，但是主人說，「好朋友還有愛會給你很大的支持，記得我們也很愛妳喔！」，另一隻叫做Ellie的拉布拉多叼著一隻大象，主人說，「我們也給妳很多擁抱，我想Ellie的大象也很想跟你打招呼，親愛的要保持樂觀的心情喔！」

▲醫院裡的治療犬也給Emma大大的勇氣。（圖／翻攝自Caring birdge／Tammy Mertens）



除了狗狗，也有人貼出愛駒的照片，他在回應中提到，「嗨Emma，雖然我沒有養狗，但這傢伙就像一隻大狗狗，牠喜歡香蕉，還喜歡抓脖子，我們愛你，會為你祈禱唷！」另外有飼主分享自家黑貓，「這是Winston，牠是一隻自以為是狗的貓，他喜歡追自己的尾巴、討食、玩你丟我撿，戴了項圈之外打呼還很大聲，牠是超棒的貓咪狗唷！」

▲家人收到50000封來自世界各地的加油信件。（圖／翻攝自Caring birdge／Tammy Mertens）



Wisconsin Humane Society貼出照片短短10小時，就有4.6萬個留言和5742次分享，雖然大家與這位小女孩未曾謀面，但都很用心地為她加油打氣，希望藉由萌寵的力量陪伴度過難關。

Emma的父母Geoff和Tammy Mertens除了收到網友的支持，短短不到一周也收到5000封從世界各地來的加油信，他們表示Emma是個很樂觀的女孩，對於這麼多陌生人的支持，全家人的非常感動，大家也會一起陪伴Emma打敗病魔。

▼全家人和Emma一起對抗病魔。（圖／翻攝自Caring birdge／Tammy Mertens）

