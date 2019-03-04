ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

頂手逼爸拔演戲！柯基顧狗糧氣噗噗低吼　抖M癖好笑瘋百萬人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼頂手逼演戲！柯基顧狗糧氣噗噗低吼　「抖M癖好」笑瘋百萬人。（圖／翻攝自Twitter@chikuwa20140325）

▲柯基犬頂爸拔的手討著要玩搶飼料遊戲。（圖／翻攝自Twitter@chikuwa20140325，下同

寵物小組／綜合報導

狗狗的四次元邏輯有時就連飼主也哭笑不得。日本一名網友分享自家柯基犬有個怪癖，每次只要吃飯時間到了，就會走到狗碗旁邊小劇場爆發，頂手要飼主演戲跟牠搶狗糧，表情從撒嬌→氣噗噗低吼的模樣，瞬間讓百萬名網友笑翻直呼，「根本是養到抖M汪！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

推特用戶＠chikuwa20140325日前分享影片並寫道，「保護飼料是牠的癖好，你必須假裝是牠的對手」，只見4歲的Chikuwa站在狗碗旁邊，也沒有要進食的意思，望著坐在沙發看電視的爸拔，試圖用頭頂他的手，當「威脅」靠近狗糧時氣噗噗低吼，等到爸拔收手不演了，又馬上過去頂一下，來來回回好幾次都玩不膩。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這段逗趣又新奇的影片被分享出來之後吸引235萬的觀看次數，許多網友紛紛留言笑說，「這狗是抖M又抖S」、「就是這麼欠虐～」、「怎麼有這麼無聊的毛孩啊...笑死」、「太好笑的嗜好」、「想必主人應該很無奈」、「這輩子都沒看過這種要求」、「跟我家的狗一樣，不屑吃飼料的時候用這招才能引起牠對飼料的興奮感」、「好複雜的心情」。

關鍵字： 演戲柯基搶飯抖M飼料

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴柴見指甲刀逼近高音慘叫！　演技100分！媽無奈：根本還沒剪

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎..

六福村逃出6隻…埃及聖䴉30年「極速複製」近萬隻！..

影／關籠拿乳液噴貓、澆熱水！彰化電競男被肉搜　媽道..

平常超壞亂尿尿！媽開監視看屁貓惡行　意外噴淚：沒事..

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局..

影／洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全..

她養浣熊當寵物…家具被吃光、每天陪玩數小時　副作用..

埃及聖䴉「密麻巢穴」爆量！林務局要殺萬隻　網蓋樓幫..

玩具熊被搶　萌英短「肉身護娃」求別帶走：這是我的寶

全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來..

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

拉拉妹太吵媽問如何處置？　汪姐秒搬紙箱：裝起來丟掉..

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融..

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：..

半小時死不鬆口！比特犬虐殺黑狗 哀號慘死...目擊..

媽開監視看「亂尿尿」屁貓惡行　捷運上噴淚：沒事這麼..

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務..

陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強..

嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車..

4年前列入黑名單！退休女教師遭舉報　動保人員救出2..

頂手逼爸拔演戲！柯基顧狗糧氣噗噗低吼　抖M癖好笑瘋..

愛睏柴柴趴桌底饋頭　見主人靠近眨眼放電：今晚想睡這..

巷口有車禍！「里長狗」大聲汪汪通知　見救護車來安心..

幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼..

坐著愛睏…乖柴陪嬤看電視「背對背度估」網笑：長好像

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決..

三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

中職／林政賢未在60人名單　陳連宏：冬盟後手不適

美元強勢　新台幣貶破30.8關卡　

體育蒲公英計畫走入基層　揭露運動好手甘苦

中職／教練初體驗　高志綱：好空虛！

春遊羅東了解福德正神文化　送限量土地公存錢筒公仔

2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」超難得！媽欣慰1秒破功....

來桃園凝聽「午後民謠」　吳志寧首場多元音樂創作演出

陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強..

嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車..

偵破街頭殺人案　議長率員嘉勉有功員警

寵物動物熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

「奸詐老皮」闖漢堡王狂偷喝可樂

爸媽出遊擔心狗　兒傳「約會影片..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

讀者迴響

熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

「奸詐老皮」闖漢堡王狂偷喝可樂

爸媽出遊擔心狗　兒傳「約會影片..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

她養浣熊當寵物　家具被吃光仍不..

最新影片

更多

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

拉拉妹太吵媽問如何處置？　汪姐秒搬紙箱：裝起來丟掉R

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面