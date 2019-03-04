頂手逼爸拔演戲！柯基顧狗糧氣噗噗低吼　抖M癖好笑瘋百萬人

▲柯基犬頂爸拔的手討著要玩搶飼料遊戲。（圖／翻攝自Twitter@chikuwa20140325，下同）

寵物小組／綜合報導

狗狗的四次元邏輯有時就連飼主也哭笑不得。日本一名網友分享自家柯基犬有個怪癖，每次只要吃飯時間到了，就會走到狗碗旁邊小劇場爆發，頂手要飼主演戲跟牠搶狗糧，表情從撒嬌→氣噗噗低吼的模樣，瞬間讓百萬名網友笑翻直呼，「根本是養到抖M汪！」

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推特用戶＠chikuwa20140325日前分享影片並寫道，「保護飼料是牠的癖好，你必須假裝是牠的對手」，只見4歲的Chikuwa站在狗碗旁邊，也沒有要進食的意思，望著坐在沙發看電視的爸拔，試圖用頭頂他的手，當「威脅」靠近狗糧時氣噗噗低吼，等到爸拔收手不演了，又馬上過去頂一下，來來回回好幾次都玩不膩。

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這段逗趣又新奇的影片被分享出來之後吸引235萬的觀看次數，許多網友紛紛留言笑說，「這狗是抖M又抖S」、「就是這麼欠虐～」、「怎麼有這麼無聊的毛孩啊...笑死」、「太好笑的嗜好」、「想必主人應該很無奈」、「這輩子都沒看過這種要求」、「跟我家的狗一樣，不屑吃飼料的時候用這招才能引起牠對飼料的興奮感」、「好複雜的心情」。