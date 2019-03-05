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萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光

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▲萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光。（圖／網友黎妡琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴背上的佩佩豬，表情似乎有點邪惡XD（圖／網友黎妡琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

長輩寵孫無極限！高雄網友黎妡琪分享自家姨婆超可愛，為了討好2歲半女兒，將自己的11歲愛犬柴柴「HAPPY」，剃成一隻可愛的佩佩豬。如此特殊的造型笑翻網友，直呼「姨婆太有愛了」，也大讚美容師的手藝真好。

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這天女兒穿著佩佩豬的衣服，跟著阿公去姨婆開的五金行逛逛，玩到一半時，媽媽黎妡琪騎車來接。媽媽笑說，「我當時騎車要去載女兒，結果姨婆突然指著Happy說，『牠身上也有佩佩豬呢』！」媽媽看完當場笑翻，「覺得很新奇～第一次看到剃這種造型的狗狗。」

▲萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光。（圖／網友黎妡琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Happy悠哉散步中～尾巴是丸子造型！

「女兒覺得很開心，覺得自己身上穿著佩佩豬，HAPPY身上也有佩佩豬。」媽媽也提到，姨婆平常就很疼愛女兒，出門會買衣服、零食給她穿，過年過節也會包大包紅包給女兒。姨婆除了疼愛妹妹外，也相當疼愛HAPPY，會固定送去美容院整理，這次則順便剃成一隻佩佩豬，藉機讓小朋友開心一下。

▲萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光。（圖／網友黎妡琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小妹妹跟HAPPY的感情相當好。

▲萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光。（圖／網友黎妡琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹看到HAPPY背上有佩佩豬，感到相當興奮。

可愛的HAPPY頂著超炫的造型沒有不開心，反而很悠哉地散步。媽媽說，「女兒走到哪邊，HAPPY就跟到哪，是彼此的最好朋友。」；同時她將柴柴的萌造型，分享到臉書社團，瞬間吸引上萬人按讚，大家紛紛在底下留言，「我笑了～柴柴表示無奈」、「還好牠看不到自己的背」、「屁股也能順便剃成喬治那就更完美了」、「這佩佩豬的臉有點好笑哈哈哈哈」、「看完好想吃雞蛋糕啊」、「怎麼有點糙灰搭啊哈哈」。

小提醒，幫寵物剃毛不宜剃太短，至少留下3～5mm長度，因為毛髮可以保護牠們的皮膚、身體，抵擋紫外線！同時可避免皮膚因磨損或色素沉澱，造成毛囊遭到傷害，進而長不出毛，因此主人務必多加注意喔！

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