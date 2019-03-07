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洗窗工具當逗貓棒！工人「高空」索吻陪玩　喵貼窗回親曬恩愛

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▲黑貓和洗窗工人高空玩親親。（圖／翻攝自Instagram@rina_takei）

▲黑貓和洗窗工人高空玩親親。（圖／翻攝自Instagram@rina_takei）

寵物小組／綜合報導

在家也能交朋友！英國黑貓Guinness從小就喜歡跟洗窗工人玩耍，當喵看見對方在玻璃外清洗時，就會跟著工具左右跑，當成逗貓棒在玩，雙方也建立了好感情，時常在高空玩起親親遊戲。日前飼主將影片上傳，吸引10多萬人觀看，一起見證這段「高空」友誼。

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飼主經常在Instagram帳號@rina_takei分享家中貓咪們的生活，Guinness最期待窗外好友來的日子，工人們大約每10周會來一次，每次貓都會到窗前跟工作人員互動，不但會追著洗窗工具跑來跑去，甚至還會跟對方玩起親親遊戲。飼主將嘴對嘴影片串在一起做成「情人特輯」，從畫面中可以看到，洗窗工人們笑得超開心，可見貓皇帶給好友不少歡樂。

▲ 貓咪在窗前等待好友的到來。

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影片上傳後，吸引不少網友轉載分享，也有人逗趣留言，「這一戶洗得特別乾淨」、「工作有貓陪玩超讚的」、「我相信他們家的玻璃會特別亮」、「他這一層要洗多久？」、「是我的話那戶窗一定洗5遍」、「屋主派監工」、「洗到下班還在洗這一戶」、「哪裡請來的專業逗貓人？」。

▼貓皇與洗窗工人親親特輯。

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關鍵字： 貓咪黑貓親親洗窗窗戶洗窗工人

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