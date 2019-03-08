喜馬拉雅山第一犬！萌浪浪伴登山隊攻頂7千米高峰　超暖結局感動上萬人

▲流浪犬「梅樂」與登山隊一起成功登頂。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



寵物小組／綜合報導

攀登海拔7000公尺以上的高峰，除了身體質素要好，更需要充足裝備與專業能力，但最近一隻流浪狗竟然完成這個壯舉。去年11月9日，名叫梅樂（Mera）的狗狗成功征服了海拔7129公尺的喜馬拉雅巴魯特斯峰（Baruntse），牠不但完成許多人類都難以達到的紀錄，同時也刷新了犬類登上喜馬拉雅山的紀錄，攀登高度可能是狗狗史上第一！

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綜合外媒報導，居住在美國西雅圖的登山客沃高斯基（Don Wargowsky），去年參加尼泊爾一個登山隊，在這為期1個月的登山旅途中的第10天，突然有隻短毛浪浪出現在登山隊面前，當時正好是沃高斯基一行人攻完梅樂峰（Mera Peak）返回大本營時，於是登山隊員都叫牠梅樂。

▲梅樂走在登山隊最前頭，不靠任何裝備。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



年齡不詳的梅樂骨架細小，體重約20公斤重，當地人懷疑是藏獒與喜馬拉雅牧羊犬的混種。彷彿是山中領導的牠總在登山隊旁不停打轉，沃高斯基也大方地與牠分享自己的食物。從此，這隻可愛的浪浪就一直跟著登山隊，一天天地漸漸融入他們的生活，很快地就成了登山隊的好夥伴。

雖然有了梅樂的陪伴，讓沿路都增添不少溫暖，但其實在登山的過程中也發生不少驚險事件。沃高斯基接受戶外雜誌《Outside》採訪時表示，當登山隊一路向上抵達巴魯特斯峰的一號營地後，梅樂隨著雪巴人攀上陡峭的岩石，結果被陡峭的下坡路嚇傻，堅持不肯跟登山隊一起回營地，牠就這樣獨自在冰川上露宿了2夜。沃高斯基說，「我以為牠會被凍死在那裡，沒想到梅樂不但毫髮無傷，甚至還繼續陪著登山隊前進。」

▲剛開始梅樂不肯跟登山隊一起回營地，牠就這樣獨自在冰川上露宿了2夜。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



▲後來和登山隊同吃同住。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



面對動輒攝氏零下20度的惡劣環境，「牠似乎對海拔跟兩側的懸崖不是很在意。」沃高斯基回憶，雪巴人一開始之所以願意接納梅樂，似乎是因為沃高斯基很喜歡牠，但隨著登山旅程展開，他們發現梅樂擁有高超的攀登技巧後，便開始對牠抱持敬意。沃高斯基說，「他們從未見過這樣的事，甚至說梅樂是一隻特殊的狗，會帶給登山隊好運。」

登山隊從第一個營地開始攀登時，由於途經陡峭山脊，需要綁繩索垂直下降數千英尺，於是沃高斯決定將梅樂綁在營地裡，沒想到梅樂居然咬斷繩子，僅花不到1小時就追上隊伍。到了第2個營地時，由於團隊即將展開攻頂，並且擔心梅樂無法在沒有任何裝備的狀態下，一起攻上巴魯特斯峰，於是趁狗狗在睡覺的時候就整裝出發，但梅樂堅持不放棄，當牠醒來後只用了2小時就跟上登山隊，爬完沃高斯基一行人整整走了7小時的路程。

▲梅樂迅速超越吐著舌頭氣喘吁吁的登山隊員們。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



當梅樂充滿活力地跑到隊伍前面，攀登最後一個山脊時，牠迅速超越吐著舌頭氣喘吁吁的登山隊員們。沃高斯基感嘆，「這畫面太不可思議了，在這樣的高度，梅樂竟然可以用跑的！牠似乎對自己做的事很有信心，事實證明，牠做到了！」

在完成攻頂壯舉後，登山隊的領隊Kaji決定領養梅樂，並幫牠改名叫巴魯（Baru）。沃高斯基6日則在個人臉書分享了雷樂和他們一起登山攻頂的旅途紀錄照，網友們都深受感動，紛紛留言表示，「這故事太可愛了！」、「與生俱來的，叫你第一名」、「很厲害，也靠自己爭取到一個家，祝福牠開始享受家庭溫暖」。

▲梅樂現在改名叫巴魯，牠靠著自己的能力，找到一個溫暖的家。（圖／翻攝自Facebook／Don Wargowsky）



非營利組織喜馬拉雅數據庫工作人員表示，梅樂可能是史上第一隻登上如此高度的狗。他說，「我不知道有狗能爬上這麼高的山峰。」專家認為，狗狗可能會跟人類一樣會出現高原反應，但梅樂的成功可能來自於牠的遺傳，包括藏獒等生物，對高海拔地區具有適應能力。

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