虐貓電競男傳訊：幫牠擦乳液香香的　送養人一查驚「他還領養3幼貓」

▲彰化男拿乳液噴貓，還關籠餓1周。（圖／網友Teemo Li授權提供）

寵物小組／採訪報導

彰化一名電競男日前領養一隻三花貓，卻將貓關籠，噴乳液、咖哩粉虐待；事後男子媽媽稱兒子是弱智，出面代為道歉，並稱已將貓咪放生至洋厝橋附近。送養人得知消息後自責不已，他回憶當初送養時與男子對話正常，也和對方父母打過照面，看起來是相當正常的一家人，沒想到卻發生這樣的事。目前送養人在愛媽陪同下前往彰化防疫所處理，希望所方與警方能積極幫忙尋找貓咪下落。

送養人7日晚間在巴哈姆特場外休憩區指出，2月15日他po文送養貓咪，當天就有一位暱稱為「翎澈」的網友回覆想領養，雙方聊過後，他認為對方滿有心，便在隔天晚上親自開車把貓載去彰化。送養人回憶，當時與男子相約在火車站，「第一眼見到他感覺這人很憨厚，手上也帶了許多他剛買的貓咪用品。車上也不停詢問有關養貓的事情，也幫貓取好了名字敘述著日後養貓的心情。」

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後來到了對方家裡，看起來就跟一般家庭沒兩樣，父母也很客氣，帶著他們到一間空房間把貓咪用品就定位。因為男子表示之後貓咪要移到他房間，送養人便稍微參觀了他的房間，沒想到非常髒亂，不僅衣物四散，還有汗臭味，讓人忍不住皺眉頭趕緊離開；不過對方有承諾之後會打掃房間。

▲送養人將貓載到男子家中，順便家訪，過程中並無異樣。（圖／送養人授權使用）

▲貓咪剛到新家，原以為有了好歸宿，不料慘遭虐待。（圖／送養人授權使用）

送養人特別指出，送養過程中，雙方溝通都沒問題，「他還說他大學畢業了在7-11打工，不像新聞說的弱智。」家訪結束後，男子還特別陪送養人下樓，也答應會好好照顧貓咪並定期傳照片。直到2月24日時，雙方都保持聯絡，從對方傳來的照片中看來，貓咪的狀況也算良好，不料之後就音訊全無，送養人因此上網尋人，這才得知貓咪被虐消息。

他貼出與男子的通訊軟體對話截圖，對方前文看似關心貓咪，後面卻突然冒出一句，「我用維xx的保濕美白乳液幫貓咪擦身體，香香的。」送養人看了趕緊提醒，人類用產品對貓可能有害，且貓咪會舔自己身體可能會吃下去，結果對方回道「牠好像吃掉了」，接著就毫不在乎地另開話題。

▲虐貓男與送養人的對話。（圖／送養人授權使用）

更令人擔心的是，送養人回憶，當初「翎澈」說要領養時，自稱是養貓新手，從未養過貓。但雙方失聯後，送養人查詢「翎澈」的發文紀錄，竟發現他1月底時就曾po文表示自己領養了3隻幼貓，還開心寫道「心情好激動！！！養貓了。可是要給貓咪吃什麼啊？求解。」讓送養人心中不安，「這三隻幼貓去哪了？」

▲虐貓男2月領養貓咪時自稱養貓新手，事實上卻在1月底發文說自己領養3隻幼貓。（圖／送養人授權使用）

目前，送養人已到彰化動物防疫所了解虐貓男母親的說辭，還有關於遺棄貓咪罰則，也會調查虐貓男先前領養的3隻幼貓去向。至於提告部分，送養人表示，還在與愛貓人士研議，「因為據法律人士說法，提告需有貓咪在場，可是目前貓咪已經被虐貓男母親放生了。」

據了解，虐貓男母親聲稱貓咪被放生在鹿港濱海路156號附近的一間修車廠，然而許多愛貓人士連日來積極尋找，到處詢問附近鄰居、請里長幫忙調閱監視器，卻遲遲找不到貓咪下落。由於受虐貓咪已快2周未進食，加上連日大雨，許多愛心人士擔心貓咪的安危，紛紛轉貼尋貓啟事到各大社團，也希望附近的網友幫忙注意。

知情愛媽也呼籲虐貓男子的父母，希望他們帶兒子出來面對說明真相，交待所有貓咪下落，而不是說謊袒護放縱，那只會一再發生憾事。目前愛媽們除了出動許多人尋找貓咪，也祭出1萬元協尋獎金。

【協尋資訊】

貓咪性別：母

貓咪花色：三花貓

貓咪特徵：已結紮，右上方有剪耳，頭部有黑色黃色毛髮，身體白色毛髮較多

若有看到貓咪下落可致電：

0980679500（陳小姐）

0928923132（何小姐）

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▼送養人難過說，這隻貓咪非常親人乖巧。