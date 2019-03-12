校犬腫瘤開刀！小朋友每天念「小白襪何時回來」盛大迎接牠返校

▲小白襪個性沉穩親人，是小朋友最好的「學伴」。（圖／新北市淡水文化國小提供）

寵物小組／綜合報導

新北市淡水文化國小校犬「小白襪」先前因圓滾滾身形在網路上爆紅，不料今年寒假過後卻被檢查出罹患「惡性週邊神經鞘腫瘤」，所幸新北市動保處義務提供醫療服務，也順利將腫瘤摘除。小白襪於板橋動保處「毛寶貝醫療中心」休養2週後，身體逐漸康復，終於可以「返校」，每天叨念著「小白襪什麼時候回來？」的小朋友們也在今天為牠舉辦歡迎會，慶祝「最棒校犬」回歸。

今年1月下旬，老師在「小白襪」右側胸壁摸到一個硬塊，因逢農曆年前診所忙碌，獸醫無法及時到校檢查。未料寒假過後，原本微凸的硬塊，居然已經大到如網球大小。經獸醫做切片檢驗後，發現竟是罹患「惡性週邊神經鞘腫瘤」，令校內師生、家長非常擔心。

請繼續往下閱讀...

▲小白襪開刀前與一年級小朋友們合照。（圖／新北市淡水文化國小提供）

獸醫建議，最佳治療方式是儘早動手術摘除腫瘤。校方為籌措這筆龐大的手術費用，本來預計在學校舉辦跳蚤市場時進行募款，同時也為小白襪術後的傷口不知如何照護而煩惱不已。此時，恰巧得知新北市動保處對於機關犬、校園犬，皆可義務提供醫療服務。經洽詢新北市動保處後，隔天立即由淡水動物之家派車將小白襪接往板橋動保處「毛寶貝醫療中心」治療，除了術前的整體健康評估外，本次手術更由動保處長陳淵泉醫師親自執刀，帶領醫療團隊成功的摘除了小白襪身上的腫瘤，同時提供住院休養，直至傷口癒合拆線。

在小白襪住院期間，早已把牠視為家人的老師和小朋友們每天都想念著牠，小朋友遇到師長時常常忍不住詢問，「小白襪什麼時候回來？」、「我好久沒看到小白襪，我好想牠。」文化國小校長蘇穎群校長也表示，「小白襪就是文化國小的家人，希望襪襪趕快恢復健康，回到學校來。愛牠，就是以認養代替購買，真心陪伴Every day！讓襪襪在文化的每一天都被滿滿的愛圍繞著。」

▲小白襪很受師生歡迎，是學校的一份子，也是「家人」。（圖／新北市淡水文化國小提供）

為了讓文化師生能夠分享對小白襪喜獲重生的心情，輔導室專輔蔡詠琳老師規劃了「歡迎小白襪回家」留言板，讓師生共同寫下對牠的思念與期待。在這些滿滿的留言中，可以看到孩子們對小白襪真摯的關懷與情感，小白襪在師生心中的分量可見一斑，就如同牠的體重一樣如假包換。

在新北市動保處將近2週的細心照料下，術後的小白襪已逐漸康復，於12日重回全校師生的懷抱，文化國小也藉由「歡迎小白襪回家」的活動，替全校學生上了ㄧ堂「動物保育」及「生命教育」的課程。李幸儀老師說，「真的非常感謝動保處的協助，給小白襪最好的醫療資源及照護；動保處專業的醫療團隊及對於毛寶貝的關愛，真正是所有校園犬學校的最佳後盾。」

▲可愛的小白襪陪伴文化國小已有9年，未來一定要更健康快樂喔！（圖／新北市淡水文化國小提供）

小白襪擔任文化國小校犬已有9年時光了，一直以來盡忠職守，無論升旗、園遊會，還是校慶運動會，都能看到牠默默陪伴的身影，2017年更在新北市動保處舉辦的「十大優秀校園犬｣選拔活動中，獲選新北市十大優秀校犬。未來將由學校接棒照護牠的健康，除了留意均衡的飲食與運動外，也會持續遵循獸醫師的醫囑，努力讓小白襪過著健康快樂的生活，繼續扮演守護師生及心靈療癒犬的角色，陪伴著大家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

文化國小將於3月30日（六）舉辦招生園遊會，歡迎家長帶著您的寶貝來文化校園走走，除了可以在剛完工的創意操場跑跑跳跳外，也能看到恢復健康的小白襪在文化國小歡迎大家喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關報導：

►圓滾滾爆紅！校犬小白襪一天2餐 師曝「有年暑假突然變胖…」

▲小朋友們和小白襪彩繪合照。（圖／新北市淡水文化國小提供）