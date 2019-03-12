ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！。（圖／網友林穎杰提供）

▲遠遠看到一隻虎斑貓和「影子」。（圖／網友林穎杰提供）

寵物小組／綜合報導

這也黑得太徹底了吧！網友林穎杰日前在台中某條路上看到一隻虎斑貓，本來正納悶著「牠的影子怎麼這麼黑？」沒想到走近才發現是另一隻黑貓，且瞠著眼睛瞪著他，只不過連貓眼都是黑的，實在讓人難以察覺。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！。（圖／網友林穎杰提供）

請繼續往下閱讀...

▲近看才知道是2隻貓，而且都睜著眼睛在瞪人。（圖／網友林穎杰提供）

▲路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！。（圖／網友林穎杰提供）

▲黑貓睜開眼睛還是一片烏漆麻黑。（圖／網友林穎杰提供）

林穎杰在臉書社團「愛貓聯盟」寫道，「今天走在路上，遠遠看到這隻虎斑，想說牠影子也太黑了吧！結果近看才發現原來是2隻喵。老兄你怎麼能黑到連眼睛睜開都是黑的？」林穎杰補充，黑貓真的有睜開眼睛，因為看到右眼有眼白，只是手機畫素不好，拍不太清楚，「當下2隻都在瞪我！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！。（圖／網友林穎杰提供）

▲將照片放大看，可以稍微看得出黑貓的眼白，確定牠的確有睜開眼睛。（圖／網友林穎杰提供）

網友們看了照片紛紛留言笑說，「眼睛真的黑」、「我只看到鼻子呀… 」、「黑到變影子」、「放得很大依稀能看到眼白」、「黑到都看不到臉了」、「其實牠是替身使者」、「這篇好有笑點XDDDDDD」、「我覺得好像p上去的」、「黑到讓人懷疑人生」、「黑嚕嚕！真的黑」、「立體到這樣是剪影了」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 虎斑貓黑貓影子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　見到主人開心翻肚..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些..

貓與香菜-貓咪可以放養嗎？寵物放養會違法！？

《倉鼠人》倉鼠準備結紮？

Jessica Law羅明嘉-澤／陸龜迷宮大挑戰！

好味小姐-【貓日常】真的準！？從貓咪手相透視性格

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉..

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都..

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

跟男友聊天一半聽到怪聲…　她轉頭發現「貓在說夢話」..

大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間..

影／苗栗拍到石虎！呆萌盯看鏡頭　珍貴30秒影像曝光

志工開車2253公里送迷途汪回家　主人卻說「我不養..

7歲愛狗女孩得腦瘤　警帶40汪還送「整隊警犬」幫加..

媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻..

鸚鵡怒嗆：阿公借過阿公還錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

澳洲航空拒絕停發堅果　過敏女教師全程躲廁所保命

大男人、70歲媽媽也跳鋼管舞！「它讓我變得更喜歡自..

婦女骨鬆滑倒　醫師：跟墜樓被車撞同樣嚴重

全新馬自達3「7月」重磅出擊　Skyactiv-X..

華聞快遞／深圳2月CPI同比上漲2.1%　食品走高..

整個嘉義市都是牠的運動場　「一發麻醉針」結束7年人..

現代運動生活系列　JORDAN品牌走入全新時代

10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…..

薔薔第4次陷涉毒風波！　爸看新聞才知…首回應「有罪..

雷霆連10季勝率達5成歷史第3　本季對爵士橫掃

寵物動物熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

校犬腫瘤開刀！童每天念「何時回..

讀者迴響

熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

校犬腫瘤開刀！童每天念「何時回..

「橘虎斑」攔車討罐　竟嚇壞駕駛

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些訓練

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面