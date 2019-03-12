路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都在瞪我！

▲遠遠看到一隻虎斑貓和「影子」。（圖／網友林穎杰提供）

寵物小組／綜合報導

這也黑得太徹底了吧！網友林穎杰日前在台中某條路上看到一隻虎斑貓，本來正納悶著「牠的影子怎麼這麼黑？」沒想到走近才發現是另一隻黑貓，且瞠著眼睛瞪著他，只不過連貓眼都是黑的，實在讓人難以察覺。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲近看才知道是2隻貓，而且都睜著眼睛在瞪人。（圖／網友林穎杰提供）

▲黑貓睜開眼睛還是一片烏漆麻黑。（圖／網友林穎杰提供）

林穎杰在臉書社團「愛貓聯盟」寫道，「今天走在路上，遠遠看到這隻虎斑，想說牠影子也太黑了吧！結果近看才發現原來是2隻喵。老兄你怎麼能黑到連眼睛睜開都是黑的？」林穎杰補充，黑貓真的有睜開眼睛，因為看到右眼有眼白，只是手機畫素不好，拍不太清楚，「當下2隻都在瞪我！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲將照片放大看，可以稍微看得出黑貓的眼白，確定牠的確有睜開眼睛。（圖／網友林穎杰提供）

網友們看了照片紛紛留言笑說，「眼睛真的黑」、「我只看到鼻子呀… 」、「黑到變影子」、「放得很大依稀能看到眼白」、「黑到都看不到臉了」、「其實牠是替身使者」、「這篇好有笑點XDDDDDD」、「我覺得好像p上去的」、「黑到讓人懷疑人生」、「黑嚕嚕！真的黑」、「立體到這樣是剪影了」。

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