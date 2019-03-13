長期缺水罹患腎臟病機率更高！　3招讓毛孩輕鬆增加喝水量

▲動保處醫療中心準備為貓咪抽血。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

你知道毛寶貝突發性的喝多尿多，有可能是腎臟病前兆嗎?新北市動保處收容的貓咪「小虎」2月份突然出現精神食慾下降、喝水及排尿量上升情形，經醫療中心獸醫師診治，原來是慢性腎臟病引起的不適。動保處立即給予輸液治療舒緩動物病情，並配合腎臟病處方飼料、濕食等低蛋白飲食，減少腎臟負擔。

新北市動保處指出，狗狗和貓咪每天需要攝取「體重ｘ60毫升」的水份，然而許多毛寶貝以乾飼料為主食，長期缺乏水份攝取之下，容易增加罹患腎臟疾病的機率。建議飼主平時可以透過擺放流動式飲水器、罐頭加水及增加水碗等方式，讓毛孩攝取更多水份。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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慢性腎衰竭是老貓常見的疾病，品種貓則常見先天性的腎臟疾病，而因腎臟病變為不可逆性的傷害，腎病貓需長期給予皮下輸液舒緩動物病情，對於飼主是需要付出許多時間耐心照顧的疾病，建議老年動物每年可定期安排健康檢查，藉由早期診斷配合腎病飲食居家照護，適時減緩毛寶貝腎臟負擔。

▲貓咪進行輸液治療中。（圖／新北市動保處提供）

動保處醫療中心獸醫莊子昇表示，腎臟可調節體內的水份、電解質以及酸鹼平衡，也可調節血壓，是維持身體恆定狀態很重要的器官。引起腎臟病變的原因不單只有老化，也會因為每隻狗貓本身身體器官狀況、生活習性、飲食習慣有所差異，比如貓咪發生慢性腎病的機率就比狗狗來得更高。

適逢世界腎臟病日，動保處提醒飼主，平時應多注意寵物飲水、排尿量及食慾狀況，避免發現腎臟病變時已進入疾病晚期。此外，也要時常注意犬貓的腎臟健康，尤其老年貓咪罹病機率高，建議每年定期進行寵物健康檢查，以早期診斷及治療。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

農業局長李玟表示，毛寶貝的病痛無法靠自己表達，要讓家中毛寶貝健健康康的成長需要靠飼主平日耐心的觀察及照顧，除了適當的飲食給予，也要留意毛寶貝的精神、食慾、排便及排尿量，才能即時發現潛藏的疾病，早期進行診斷及治療，給毛寶貝一個健康安心的生活！

▲家中毛寶貝喝多尿多小心腎臟疾病。（圖／新北市動保處提供）