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帶毛孩一起來好朋友野餐！　專業美容師現場「修修臉」

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▲毛孩在炎炎夏日下，記得要多補充水分。（圖／記者李毓康攝）

▲毛孩在炎炎夏日下，記得要多補充水分。（圖／記者李毓康攝）

寵物小組／綜合報導

春暖花開的季節，最適合全家大小親朋好友一起野餐趣！一年一度的「ETtoday好朋友野餐日」即將在3／30（日）台北大直美堤河濱公園登場啦！現場除了有最狂的聲林派對和首場台北見面會、邀請聲林之王七強選手熱力開唱以外，還有可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品，歡迎帶你的毛小孩一起來野餐。

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《ETtoday新聞雲》每年舉辦好朋友野餐日，場場皆引爆萬人同樂參與，今年有多項專為寵物量身打造的活動，希望不只能讓野餐的人有個放鬆的假日，也能讓寶貝毛孩們有個難忘的體驗。

「ETtoday東森寵物雲商店」資深美容師劉淑蕙將以農場狗狗為模特兒進行美容表演，一場大約30-40分鐘；此外，還有3位美容師帶領3隻打扮後的狗狗走秀、與民眾互動拍照。還有一項活動為「萌寵修修臉」，這活動將於萌寵市集專區的美容攤位，現場會由3位美容師為參與活動的毛小孩簡易修剪，幸運的民眾還有可能會拿到寵物雲美容優惠券喔！

從事寵物美容26年...她談到最困難的事哽咽。（圖／記者吳鎮良攝）

▲▼面對容易緊張的狗狗，劉淑蕙會先跟牠溝通，取得信任時，牠也會比較安心。（圖／記者吳鎮良攝）

從事寵物美容26年...她談到最困難的事哽咽。（圖／記者吳鎮良攝）

身材嬌小的劉老師有著及肩的俏麗中長髮，面對客人和狗狗總是笑臉迎人，唯獨走進美容室的那一刻，會化身成嚴格的教師，要求學生將用心對待每一隻狗，更嚴禁對毛孩動粗，「我們全程用手吹的方式整理毛髮，這樣可以避免造成不必要的傷害，如果毛孩害怕，就會停止作業，讓牠們在地上玩，吃一下零食再繼續。」

＊聲林之王見面會、百攤嚴選市集，詳細資訊都在「野餐日官方網站」

值得一提的是，上月有隻3個月的比熊犬「熊熊」包著尿布，和飼主走在3樓逛街，一聽到要「洗澡」，馬上滿臉笑容自己衝進東森寵物雲概念館，看到劉老師興奮地撲上前討親親，彷彿在說，「趕快幫我洗香香～」撒嬌又雀躍搖尾巴，讓人忍不住嘴角失守。

▲▼尿布比熊逛ATT自己進店！　飛撲美容師舔臉燦笑：幫我洗香香。（圖／記者闕雁琳攝）

▲3個月大的比熊自己走進店裡要討洗澡。（圖／記者闕雁琳攝）

▲▼尿布比熊逛ATT自己進店！　飛撲美容師舔臉燦笑：幫我洗香香。（圖／記者闕雁琳攝）

▲飼主李先生和愛犬熊熊。（圖／記者闕雁琳攝）

《ETtoday新聞雲》將在3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行「2019好朋友野餐日」，現場除了有最狂的聲林派對和首場台北見面會、邀請聲林之王七強選手熱力開唱以外，最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品也不能錯過，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位等，歡迎帶你的毛小孩一起來野餐。快來一起參加「2019好朋友野餐日」做場白日夢吧！我們3月30日不見不散～～

關鍵字： 2019好朋友野餐日ETtoday好朋友野餐日

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