黑暗中一隻「無頭白狗」狂扭動　真面目曝光萌噴鼻血！

▲怎麼會有一隻「無頭狗」？（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供）

寵物小組／綜合報導

還沒七月半，怎麼就發生「靈異事件」？飼主陳雅純分享一段影片，只見一片黑暗中，有隻「無頭小白狗」在地上晃來晃去，不知道的人可能會嚇一跳，但這其實是她家剛領養的小狗「黑豆」，黑頭白身的萌樣讓許多網友都融化了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲人家不是「無頭狗」，只是頭黑黑啦！（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供）

陳雅純在臉書粉絲專頁「果孩子與花草籽」寫道，「靈異事件--無頭小白！晚上的黑豆是另一種...美...？！！」當初陳雅純在流浪動物花園協會的頁面上看到黑豆（當時叫「小面具」）的送養資訊，馬上就被牠獨特又可愛的外貌給吸引，決定領養，「之前就一直想要養狗，看到黑豆後，就覺得這小孩，非常可以......。」

▲黑豆是隻黑頭白身的小萌狗。（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供）

身為3個小男孩的媽媽，陳雅純笑說，因為最小的雙胞胎才小學一年級，所以在養「幼犬」的部分是經驗尚在，也可說是「餘悸猶存」，「家裡當然也沒有什麼貴重家具，不擔心黑豆咬、碰壞。」現在黑豆到了宜蘭新家相當適應，還有鄰居認養的米克斯汪姐姐「點點」常會找牠玩。

▲黑豆和鄰居汪姐姐「點點」。（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供）

陳雅純也呼籲大家「以領養代替購買」，並推薦有準備要養貓貓狗狗的人，可以關注流浪動物花園協會。事實上，流浪動物花園每個週末都辦送養會，花園大家長Rose先前受訪時表示，他們堅持救助後就要送養，保持這種「活水模式」，才能不斷幫助更多毛孩。

雖然每週都辦送養會，但流浪動物花園對此事仍相當慎重，訂定嚴謹但不嚴苛的認養程序：認養人自我評估→填寫認養問卷→志工過濾→電話或信件溝通飼養觀念→約看貓狗→面對面交代飼養細節與注意事項→簽署領養切結書。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲黑豆撲到汪姐姐身上，結果頭又「隱形」了。（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供）

Rose說，流浪動物花園的理念一直都只有「幸福」2個字，「不只是替貓狗找到幸福，而是幫一個家庭找到幸福。」她舉例，花園送養後的追蹤方式，是請領養人加入臉書「流浪動物花園親友團」，讓大家自由分享交流，目前約有超過10000個幸福家庭參與其中，「看到貓狗變得幸福，是志工們繼續下去的動力。」