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貪吃柴見「大漢堡」激動飛撲　大口咬下「眼泛淚光」

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柴柴見大漢堡飛撲，咬下眼泛淚光。（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

▲柴柴看到大漢堡，立刻從遠處跑上前來。（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

寵物小組／綜合報導

吃貨毛孩見到美味的食物全都笑到闔不攏嘴了！日本有隻可愛的柴柴察米（Charmy）這天看到家裡擺了一塊美味的大漢堡，激動地馬上衝上前，並且張大嘴想要一口咬下，但是當牠咬下去的下秒，便立刻察覺眼前這塊漢堡只是一個座墊，從天堂掉到地獄的表情笑翻許多網友。

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推特用戶「@shiba_charmy」裡有超多柴柴察米的萌樣！不管是影片還是照片，主人都超用心幫牠打扮，而察米也是超配合的專業級小麻豆，每張照片不管姿勢還是表情都是一百分呢！日前飼主PO出一段31秒的逗趣視頻，不到一周的時間就突破了100萬次的觀看次數！

柴柴見大漢堡飛撲，咬下眼泛淚光。（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

▲柴柴將頭埋進去漢堡裡。（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

柴柴見大漢堡飛撲，咬下眼泛淚光。（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

▲汪：嗚嗚......一切都是假象！（圖／翻攝自推特用戶「@shiba_charmy」）

影片中可以看到，柴柴一看到主人帶回家的大漢堡時，立刻從遠處快腳跑上前，接著在漢堡面前看了一下後，開心地在原地跳了起來；只見牠張大嘴想要一口咬下，不過似乎卻發現口感和味道相當不對，意識到漢堡其實是坐墊的柴柴，露出一臉失落的表情，仔細一看，眼角似乎還有些許的淚光。

這段影片在推特上獲得了13萬個按讚數、將近5萬次的分享，而臉書粉專「紀由屋」也轉載了影片，許多人看完後都在底下紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了」、「好想也買一個給我家這隻」、「好療癒耶～」、「要哭了啦！不是真的漢堡包」、「汪：可惡！被騙了」、「不知道有沒有賣超值全餐」。

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關鍵字： 柴柴柴犬漢堡日本推特

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