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美橘貓半醒狀態遭「撿屍」　舌頭外露8千人暴動：這我可以！

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美貓遭撿屍，舌頭外露8千人暴動！（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

▲做完結紮手術的喵星人要被帶回家中。（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

寵物小組／綜合報導

沒想到看似高傲的喵星人也有這一面。抖音APP用戶「M.oo」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻漂亮的橘貓這天疑似被帶到醫院做了結紮手術，結果術後麻藥還沒退完，牠便張著雙眼、吐著舌頭要被帶回家中休息，整個過程就彷彿是被「撿屍」一樣，模樣逗趣又好笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蔡姓網友日前在臉書寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO出這段視頻並註解，「像不像酒醉上計程車？」影片中可以看到，剛做完手術的橘貓兩眼睜開、舌頭外露，甚至還留著口水，在醫護人員的陪同下，小心翼翼地放進運輸籠裡；只見牠一進到籠子裡，頭就立刻倒了出來，直到影片的最後護士仍然無法將貓咪完整的放進籠裡，無奈只好整隻抱出來。

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美貓遭撿屍，舌頭外露8千人暴動！（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

▲但麻藥還沒退，於是貓咪處於一個半夢半醒之間。（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

美貓遭撿屍，舌頭外露8千人暴動！（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

▲貓咪放不進運輸籠，醫護人員最後將牠抱出來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「M.oo」）

這則影片貼出不到一周的時間，就累積了8千多個按讚數、920次的分享，將近上千人都在底下留言笑說，「怎麼跟我喝醉一樣」、「喵：我是誰？我在哪？」、「撿屍啊警察大人！就是他把我帶走的啊」、「這我可以XDD」、「這是喝到斷片了吧」、「有點可憐，但好可愛喔」、「跟我今天看完牙醫一樣 (被上麻藥)就差沒被關籠子」。

不過也有不少人擔心說，「這脖子會不會受傷」、「脖子不能90度，喉嚨氣管會壓到。這是助理人員嗎，很不專業！」、「麻醉未退？應該先不急著回家喔！建議多觀察一下」、「感覺有點危險」、「無聊當有趣」、「麻醉未退這樣的行為很危險有風險，一點都不好笑」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪麻藥手術抖音美橘喵撿屍

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