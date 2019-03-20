貓咪打翻水突然瘋狂「月球漫步」！　下秒出糗笑翻網友

▲妹妹在濕滑的地上跳起月球漫步。（圖／飼主廖雅雅提供，下同）

寵物小組／採訪報導

4歲的虎斑貓「妹妹」4腳在地上滑呀滑的，彷彿在學麥可傑克森跳「月球漫步」，玩得不亦樂乎。原來，妹妹當時不小心打翻水杯，地上清理過後還有點濕滑，沒想到牠就這樣被「點燃舞魂」，跳到最後還興奮炸毛，讓飼主廖雅雅笑說，「月球漫步到炸毛是演哪齣？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲一個不小心差點滑倒，趕快穩住身體裝沒事！

廖雅雅受訪時表示，妹妹很喜歡這樣玩，且牠平常個性就還挺搞笑的，「因為近期剛搬進新家，原本還擔心牠會不適應，結果第2天就在地毯上打滾了！說牠粗神經也不為過。」影片中，妹妹在剛拖完的地上作出撥砂動作，2隻前腳狂抓猛抓，一個太激動還差點滑倒，幸好牠反應靈敏，馬上4腳用力踩在地上穩住身體，還裝沒事繼續動作，最後一溜煙地跑走。

▲原本擔心搬新家妹妹會不適應，結果一下子就四處走跳啦！

▲可愛的妹妹。

▲可愛的妹妹。

▲妹妹個性搞笑、粗神經。

影片po上臉書，網友們紛紛留言笑說，「果然是外星生物」、「麥可上身？」、「嗨起來嗨起來」、「牠在暗示主人妳啦，叫妳要開挖這塊地」、「很ㄎㄧㄤ的貓」、「音樂很搭」、「舞貓來啦」、「肉墊已拋光」、「畢竟背景音樂很適合練舞」、「摩擦摩擦～在這光滑地上摩擦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）