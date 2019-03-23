狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」　遭活埋、輾壓慘叫喪命

▲照片曝光，許多民眾痛斥冷血工人手段殘忍。（圖／翻攝自Twitter用戶＠Anil Tiwari）

寵物小組／綜合報導

日前印度一名工人將滾燙的瀝青撒在路旁睡覺的小狗身上，不僅如此還殘忍用壓路機輾過，受盡折磨的狗狗不幸在痛苦中離世，狠心的手段令不少民眾憤怒，警方也全力緝凶，要幫無辜喪命的狗狗討回公道。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據英國《每日郵報》的報導，這起案件發生在泰姬瑪哈陵的阿格拉市，一名鋪路工人在整修道路時，發現一隻狗狗躺在路旁休息，但該名工人不但沒有把牠叫醒，反而把高溫滾燙的瀝青撒在其身上。目擊者表示，狗狗當下痛苦地哀嚎，並發出悲鳴地聲音，但這名工人還不就此停手，而是開著壓路機將牠當場輾過，無辜喪命的白狗有一半的身體還埋在馬路中。

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當局接獲通報，立刻派人前往開挖，不過牠慘死的模樣令開挖人員痛心不捨，照片曝光後，在當地引發熱議，許多居民不滿工人的冷血行徑，痛斥「牠只不過躺在路邊休息，為何不叫醒牠就好」、「無家可歸已經夠可憐了，為何還要置牠於死」，並希望警方早日將喪盡天良的工人逮捕歸案。據了解，目前警方將該起事件列為虐待動物案，已全力展開調查，希望早日抓到這名兇手。

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Now dogs being used as material to make road in Agra by RP Infrastructure . Inhumane !!! @agrapolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/PphlHNHttw — Anil Tiwari (@Interceptors) June 12, 2018

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