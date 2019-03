狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」　遭活埋、輾壓慘叫喪命

▲照片曝光,許多民眾痛斥冷血工人手段殘忍。(圖/翻攝自Twitter用戶@Anil Tiwari)

寵物小組/綜合報導

日前印度一名工人將滾燙的瀝青撒在路旁睡覺的小狗身上,不僅如此還殘忍用壓路機輾過,受盡折磨的狗狗不幸在痛苦中離世,狠心的手段令不少民眾憤怒,警方也全力緝凶,要幫無辜喪命的狗狗討回公道。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

根據英國《每日郵報》的報導,這起案件發生在泰姬瑪哈陵的阿格拉市,一名鋪路工人在整修道路時,發現一隻狗狗躺在路旁休息,但該名工人不但沒有把牠叫醒,反而把高溫滾燙的瀝青撒在其身上。目擊者表示,狗狗當下痛苦地哀嚎,並發出悲鳴地聲音,但這名工人還不就此停手,而是開著壓路機將牠當場輾過,無辜喪命的白狗有一半的身體還埋在馬路中。

當局接獲通報,立刻派人前往開挖,不過牠慘死的模樣令開挖人員痛心不捨,照片曝光後,在當地引發熱議,許多居民不滿工人的冷血行徑,痛斥「牠只不過躺在路邊休息,為何不叫醒牠就好」、「無家可歸已經夠可憐了,為何還要置牠於死」,並希望警方早日將喪盡天良的工人逮捕歸案。據了解,目前警方將該起事件列為虐待動物案,已全力展開調查,希望早日抓到這名兇手。

Now dogs being used as material to make road in Agra by RP Infrastructure . Inhumane !!! @agrapolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/PphlHNHttw